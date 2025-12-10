Bezosova bivša žena donirala čak 7,1 milijardi dolara u 2025.

Filantropkinja i autorica MacKenzie Scott objavila je da je tijekom 2025. godine donirala rekordnih 7,1 milijardi dolara (oko 6,5 milijardi eura) neprofitnim organizacijama, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na prethodne godine. Time se njezin ukupan doprinos od 2019. godine popeo na impresivnih 26,3 milijarde dolara.

"Ovaj dolarski iznos vjerojatno će biti objavljen u vijestima, ali bilo koji iznos u dolarima je zanemarivo malen djelić osobnih izraza brige koji se ove godine dijele u zajednicama", napisala je Scott u eseju na svojoj web stranici Yield Giving.

Bogatstvo bivše supruge osnivača Amazona Jeffa Bezosa procjenjuje se na 33 milijarde dolara, a većina potječe od dionica Amazona koje je dobila nakon razvoda 2019. godine.

Donacije bez ikakvih uvjeta

Način na koji Scott donira novac privukao je veliku pažnju jer se drastično razlikuje od tradicionalne filantropije. Njezine donacije dolaze bez ikakvih uvjeta, što znači da organizacije primatelji mogu slobodno koristiti sredstva kako smatraju da je najpotrebnije.

Osim toga, za njezina sredstva se ne može aplicirati, a Scott nema javni ured ni zakladu. Organizacije su obično obaviještene o donaciji putem posrednika, često bez ikakve prethodne najave, što za mnoge predstavlja potpuno iznenađenje. Iznosi su često golemi u usporedbi s njihovim godišnjim proračunima.

Ogromna pomoć fakultetima i studentima

Značajan dio ovogodišnjih donacija usmjeren je na obrazovanje. Više od desetak povijesno crnačkih koledža i sveučilišta (HBCU) otkrilo je da su ove godine od Scott primili ukupno 783 milijuna dolara.

Jedna od stvari kojima se doista divim kod Mackenzie Scott jest to što je ona poput stroja za pravednost - rekla je Marybeth Gasman, profesorica na Sveučilištu Rutgers, ističući važnost ovih donacija u vrijeme kada su napori za promicanje jednakosti u obrazovanju pod napadom Trumpove administracije.

Među primateljima su i UNCF, najveći pružatelj stipendija za studente iz manjinskih skupina, koji je dobio 70 milijuna dolara, te Native Forward Scholars Fund, koji je primio 50 milijuna dolara za stipendiranje studenata američkih domorodaca.

'Mi smo oni koje smo čekali'

Reakcije primatelja su često vrlo emotivne. Kim Mazzuca, direktorica kalifornijske neprofitne organizacije 10,000 Degrees, koja pomaže studentima s niskim primanjima da završe fakultet bez dugova, ispričala je kako je reagirala na vijest o donaciji od 42 milijuna dolara.

Bila sam ispunjena takvom radošću. Ostala sam bez teksta i nekako sam petljala s riječima - rekla je Mazzuca, čija je organizacija dobila iznos koji je otprilike dvostruko veći od njihovog godišnjeg proračuna.

Mazzuca je pohvalila Scott jer ulaže u dokazana rješenja koja već postoje, dodajući kako Scott pruža financijska sredstva "kao alat ljudima da prepoznaju da su oni ti koje su čekali". Ta ideja referenca je na proročanstvo plemena Hopi, koje Scott i sama citira u svojim esejima.

U svom eseju za 2025. godinu, Scott je potaknula ljude na djelovanje, napisavši: "Postoji mnogo načina da utječemo na to kako se krećemo kroz svijet i gdje ćemo završiti."