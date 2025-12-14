Bianca Censori opet šokira: Predstavila lutke s vlastitim likom, tijela kao namještaj...

Bianca Censori ponovno je uspjela zgroziti i fascinirati javnost. Supruga Kanyea Westa predstavila je svoju prvu veliku umjetničku izložbu pod nazivom BIO POP (THE ORIGIN), a prizori koje je ponudila mnogima su bili - previše.

Prije nego što je postala svjetski poznata zbog veze s Kanyeom, Bianca se školovala za arhitekticu. Upravo to znanje sada je pretočila u svoj najambiciozniji projekt do sada. No, kako piše Daily Mail, sve nije prošlo prema planu. Tijekom nastupa došlo je do velike tehničke greške, pa je dio projekta nenamjerno otkriven ranije nego što je trebao.

Prvi dio performansa prenošen je uživo iz Seula. Bianca se pojavila na pozornici u uskom crvenom lateks odijelu, no prijenos koji je trebao trajati 15 minuta naglo je prekinut nakon samo 11. London Evening Standard navodi da je publika tako vidjela gotovo cijeli projekt.

Izložba je bila ispunjena takozvanim 'ljudskim namještajem' - lutkama koje izgledaju poput Biance, uklopljenima u stolice, stolove i druge komade namještaja. Cijeli prostor djelovao je poput mračne, stilizirane verzije doma. Rad se uspoređuje s umjetnošću švedske umjetnice Anne Uddenberg, poznate po spajanju ljudskog tijela i predmeta.

Performans je započeo u kuhinji, gdje je Bianca pekla kolač. Nakon toga je crveni desert odvezla u prostoriju punu lutaka nalik ljudima. U publici je bila i njezina mlađa sestra Angelina, koja je sve dokumentirala i podijelila fotografije bizarnih prizora. Na jednoj od njih Bianca sjedi na stolici napravljenoj od lutke - s glavom širom otvorenih očiju koja gleda iza nje.

U službenom priopćenju objašnjeno je kako kolač nije hrana, već 'prinos'. Namještaj, kažu, simbolizira tijelo, ograničenje i kontrolu, brišući granicu između objekta, osobe i idola.

Projekt BIO POP zamišljen je kao višegodišnji umjetnički niz koji će trajati čak sedam godina, a završiti 2032. Bianca najavljuje teme poput ispovijedi, žrtve i ponovnog rođenja. Sljedeća izvedba planirana je za iduću godinu.

Bianca Censori ima diplomu i magisterij arhitekture sa Sveučilišta u Melbourneu, a Kanye Westa upoznala je radeći za njegov brend Yeezy. Par se vjenčao u prosincu 2022., a otad Bianca redovito puni naslovnice - zbog mode, golih izdanja i, sada, šokantne umjetnosti.