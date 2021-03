Justin Bieber imao je 12 godina kada ga je u malom gradu u Kanadi otkrio Scooter Braun, mlađahni organizator partyja koji je naletio na njegove videe na internetu. Nagovorio je Justinovu majku da dopusti njezinu sinu da ode u Atlantu i tjedan dana kasnije, tako barem pišu strani mediji, Justin je pjevao s Usherom.

Bieber nije preko noći postao poznat, ali u svega nekoliko tjedana ljudi su ga prepoznavali, a tome je pomogla i činjenica da je s Taylor Swift bio na svjetskoj turneji. Bilo mu je čudno pjevati pred tisućama fanova koji vrište njegovo ime i znaju svaku pjesmu od riječi do riječi.

Do 15. godine dobio je brojne ponude za brak, a djevojke su pratile svaki njegov pokret. Na današnji dan, 1. ožujka, označava se dan Justinovih obožavatelja koji se zovu Beliberi, a razlog tome je Justinov rođendan. Danas je Bieber napunio 27. Više ne pjeva 'slatke pjesmice', to je prerastao pa sada u svojim pjesmama progovara o ljepoti života, ljubavi, pijanstvima, a zna se i ispričati kad pogriješi pa pita je li kasno za reći 'Sorry'. Pustio je i brkove i kosu često boji u plavo pa se može reći da je promijenio i imidž.

Iako je danas u sretnom braku s manekenkom Hailey Baldwin Bieber (24), Justin je od 2011. do 2014. hodao s pjevačicom Selenom Gomez (28). I ova celebrity veza bila je prepuna uspona, padova i prepucavanja preko društvenih mreža. Razišli bi se pa se mirili.

S obzirom na to da su stalno u istim krugovima, često su se viđali, a uvijek su ostali u dobrim odnosima pa bi samo obnovili staru ljubav. Strani mediji pisali su kako su nakratko ponovno bili zajedno 2017. godine, ali tada se dogodilo ono definitivno 'zbogom'.

Povodom svog rođendana, s pratiteljima je podijelio fotografiju dok je bio beba i dobio hrpu čestitki i dobrih želja. Poželjeli su da mu da za idući rođendan puše svijeće na torti s bebom u rukama.