ZAHVALAN JE

I Dalaj-lama osvojio je Grammy

Piše HINA,
Čitanje članka: 7 min
Foto: Graylock/PRESS ASSOCIATION

Budistički duhovni vođa Dalaj-lama izjavio je u ponedjeljak da je zahvalan na svojem prvom Grammyju, nakon što je osvojio najveću nagradu glazbene industrije za audio knjigu i  pripovijedanje

Karizmatični 90-godišnjak, koji živi u egzilu u Indiji, hvaljen je diljem svijeta zbog neumorne kampanje za veću autonomiju tibetanske domovine, za koju Peking kaže da je sastavni dio Kine. Proglašen je dobitnikom nagrade na dodjeli Grammyja u Los Angelesu za svoju knjigu "Meditacije: Razmišljanja Njegove Svetosti Dalaj-lame".

- Ovo priznanje primam sa zahvalnošću i poniznošću - rekao je u objavi na društvenim mrežama. "Ne vidim to kao nešto osobno, već kao priznanje naše zajedničke univerzalne odgovornosti."

Foto: DANIEL COLE

U svojoj halji kestenjaste boje, jednostavnim sandalama i naočalama sa širokim okvirima, Dalaj-lama je neobična globalno slavna osoba.

- Iskreno vjerujem da su mir, suosjećanje, briga za naš okoliš i razumijevanje jedinstva čovječanstva bitni za kolektivnu dobrobit svih osam milijardi ljudskih bića - dodao je.

"Meditacija: Razmišljanja Njegove Svetosti Dalaj-lame" uključuje umjetnike poput Rufusa Wainwrighta, koji je primio nagradu u ime duhovnog vođe, i Maggie Rogers.

Dalaj-lama je imao samo 23 godine kada je pobjegao iz tibetanske prijestolnice Lhase u strahu za svoj život nakon što su kineske trupe ugušile ustanak 1959. Nikada se nije vratio.

Dobitnik Nobelove nagrade za mir inzistira na tome da ima još mnogo godina života, ali Tibetanci se pripremaju za neizbježnu budućnost bez njega.

New York: Predavanje tibetanskog vjerskog vo?e Dalaj Lame
Foto: Graylock/PRESS ASSOCIATION

Tibetanski budisti vjeruju da je on 14. reinkarnacija duhovnog vođe rođenog 1391. godine.

Samoproglašena ateistička i komunistička Kina, koja osuđuje Dalaj-lamu kao pobunjenika i separatista, prošle je godine izjavila da mora odobriti njegova eventualnog nasljednika.

Dalaj-lama kaže da samo njegov ured sa sjedištem u Indiji ima to pravo.

