Bieber tvrdi da su prištići 'in': Fanove je oduševila iskrenost

Pjevač Justin Bieber (24) nedavno je ponovno prekinuo s kolegicom Selenom Gomez (25), a vezu su obnovili u studenom prošle godine. Čini se da Bieber ne tuguje puno jer navodno ima novu djevojku, model Baskin Champion (22) te se uz to obratio svojim fanovima i progovorio o svojim kožnim problemima.

Foto: Instagram

- Prištići su in - napisao je pjevač na fotografije svog čela na kojoj upire prstom na prištiće na čelu, a objavio ih je na društvenoj mreži kao i nekoliko videa. Njegovi obožavatelji, koji se nazivaju Belieberi, su se oduševili Justinom iskrenošću te su istaknuli kako im nimalo ne smetaju njegove, kako kažu, male nesavršenosti.

Foto: Instagram

- Svejedno je najzgodniji muškarac kojem sam vidjela u životu. Ne mogu vjerovati da je baš poput nas i ima akne - istaknule su obožavateljice. Sviđa im se što je prištiće proglasio novim trendom i dodaju da to mora biti tako ako Bieber kaže. Podsjetilo ih je to na jedan koncert na kojem je Justin promijenio tekst pjesme 'Baby' i pjevao: 'Imam prištić, na mom je čelu. Možete li ga vidjeti? Pokušao sam ga prekriti'. Ipak, nije sve impresionirala njegova objava i neki su se fanovi uvrijedili.

I GOT A PIMPLE ON MY FOREHEAD

CAN YOU SEE IT I TRIED TO COVER IT

Alright just kidding



The he starts to sing the actual lyrics with his beautiful voice



LOVE HIM SO MUCH @justinbieber #JFCJustinBieber pic.twitter.com/iEpEGFzCR7