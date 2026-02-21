Bila je dječja zvijezda koja je osvojila Hollywood, a evo kako sad izgleda Jennifer Love Hewitt

Rođena 21. veljače 1979. u Wacou, u američkoj saveznoj državi Teksas, Jennifer Love Hewitt je već s tri godine pokazala da je rođena za pozornicu. Prvi nastup imala je na lokalnom sajmu, a ubrzo su uslijedili satovi jazza, baleta i step plesa. Kao djevojčica pridružila se elitnom plesnom timu koji je nastupao diljem Europe i bivšeg Sovjetskog Saveza. Sve se preokrenulo 1989. kada je obitelj poslušala savjet lovca na talente i preselila se u Los Angeles. Reklame, plesni angažmani i nastupi doveli su je do popularne Disneyjeve serije "Kids Incorporated", gdje je njezin talent konačno došao do izražaja.

No prava eksplozija slave dogodila se sredinom 90-ih. Ulogom u hit-seriji "Party of Five" postala je miljenica tinejdžera, a ubrzo i zvijezda crvenog tepiha. Njezina popularnost dodatno je porasla nakon horor hita "I Know What You Did Last Summer", koji ju je lansirao među najveća holivudska imena.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Paralelno s glumom, Jennifer je gradila i glazbenu karijeru. Iako albumi nisu osvajali vrhove ljestvica, kritičari su hvalili njezin nježni, pomalo soul prizvuk. Unatoč tome, nikada nije uspjela postići istu razinu uspjeha kao u glumi.

Nakon filmskih uspjeha i ponekih promašaja, Hewitt se vratila televiziji i ostvarila veliki uspjeh u seriji "The Ghost Whisperer", gdje je tumačila Melindu Gordon, mladu ženu koja komunicira s duhovima. Serija je trajala pet sezona i učvrstila njezin status televizijske zvijezde.

Kasnije je preuzela glavnu ulogu u seriji "The Client List", no projekt je završio nakon dvije sezone.

Foto: Instagram/Jennifer Love Hewitt

Godine 2007. paparazzi su je snimili na plaži na Havajima, a fotografije su izazvale lavinu komentara o njezinu izgledu. Jennifer se tada javno suprotstavila kritikama, poručivši kako nijedna žena ne bi trebala biti posramljivana zbog svog tijela. Ta izjava joj je donijela simpatije brojnih obožavatelja.

Osim karijere, Jennifer je često bila u središtu medijske pažnje zbog ljubavnog života. Povezivali su je s nizom poznatih muškaraca, a bila je i zaručena za škotskog glumca Rossa McCalla. Njihova ljubav nije bila dužega vijeka. Sreću je naposljetku pronašla s glumcem Brianom Hallisayjem, s kojim danas ima troje djece. Par se upoznao na snimanju serije, a svoju su vezu okrunili brakom daleko od očiju javnosti.