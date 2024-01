Jennifer Love Hewitt o teškom razdoblju: 'Nitko nije znao, ali ja sam se prepustila tugovanju'

Glumica Jennifer Love Hewitt (44) osvrnula se na prethodnu godinu pa je svojim pratiteljima na društvenim mrežama otkrila kako je prolazila kroz težak period.

Jennifer je 2023. godine izgubila majku, a priznala je kako joj je upravo zbog toga odgovarala privatnost. Otkrila je kako je naučila puno toga, posvetila se djeci i sebi, a kako kaže, prepustila se i tugovanju.

- Osjećala sam svoju mamu oko nas i vidjela znakove koje mi šalje. Oprostila sam se od stvari koje ne donose pozitivu u moj život i oslobodila prostor za puno dobrih stvari u 2024. - napisala je glumica.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Dodala je još kako je prošle godine proslavila i desetu godišnjicu sa svojim suprugom te dosta toga naučila u životu.

- Sretna, blagoslovljena, zahvalna i ispunjena nadom. Molit ću se da naš svijet ove godine postane bolji i da svi vide manje patnje, straha i slomljenih srca. Šaljem vam svima ljubav i sretna Nova godina! - zaključila je Jennifer.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Inače, glumica je bila 'it djevojka' u Hollywoodu tijekom 90-ih i 2000-ih, a pred malim ekranima pojavljivala se u 'Party of Five', 'Heartbreakers', 'Can't Hardly Wait', 'Ghost Whisperer'.

Jednom prilikom se osvrnula i na svoju tjelesnu građu i izgled tijekom godina kao i na komentare mladih ljudi na njenu figuru, kako navodi E!

- Govorili su mi da sam seksi prije nego što sam uopće znala što znači biti seksi. Imala sam 17 godina i bila na naslovnici Maxima, a nisam imala pojma zašto - rekla je svojedobno.

Podsjetimo, Jennifer je u braku s Brianom Hallisayem, a par zajedno ima troje djece - Autumn, Atticusa i Aidana.