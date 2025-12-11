Bila je glavna zvijezda božićnog hita, a sad jedva spaja kraj s krajem: 'Bankrotirala je...'

Zvijezda kultnog božićnog filma 'Zapravo ljubav', Martine McCutcheon, prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u životu. I dok je mnogi i dalje pamte po romantičnim scenama s Hughom Grantom koje su postale dio filmske povijesti, glumica se već mjesecima bori s osobnim i financijskim problemima.

Nakon što ju je uloga simpatične i nespretne Natalie proslavila, činilo se da joj se otvaraju sva vrata. No karijera nije krenula u željenom smjeru. Uslijedile su tek manje uloge u britanskim serijama, a filmovi u kojima je glumila nisu ostvarili značajniji uspjeh.

Foto: YouTube

Potom je stigla 2024., godina koju bi, čini se, najradije izbrisala. Nakon 18 godina braka razvela se od supruga Jacka McManusa. Samo dva mjeseca kasnije, iako su uspjeli prodati obiteljsku kuću u Surreyju za 1,3 milijuna funti, uslijedio je novi udarac: Martine je službeno proglasila bankrot.

Foto: Tom Hains/PRESS ASSOCIATION

Ispostavilo se da su njezine financijske teškoće bile dublje nego što se mislilo. Njezina tvrtka Raven Music Ltd ugašena je nekoliko mjeseci ranije na zahtjev britanske Porezne uprave zbog neplaćenih poreza, a dug je, prema navodima britanskih medija, prelazio 175 tisuća funti.

Unatoč svemu, glumica ne odustaje. Najavila je veliki televizijski povratak, a uoči blagdana pojavila se u čak pet novih reklama, pokazujući da je spremna izgraditi život i karijeru iz temelja.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION