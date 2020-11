Bila je jedina žena primljena na Akademiju, a sa samo 16 godina radila je kao kondukterka...

<p>Legendarna glumica <strong>Vera Zima</strong> napustila nas je u 68. godini. Krug bliskih prijatelja potvrdio nam je kako se glumica borila s bolešću, a ova vijest posebno je potresla brojne kolege. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preminula je Vera Zima</strong></p><p>Rođena je kao Vjeročka Zimova, a djetinjstvo i mladost provela je u Pločama.</p><p>- Majka mi je bila Dalmatinka, s brda u okolici Ploča, a tata Slovak. Došao je na more iz Vojvodine i ostao. Njihova je ljubavna priča kao iz romana. Mama je s 18 godina ostala udovica, sve je to bilo pomalo tužno. Njezin je suprug preminuo rano od šećera. Djed i baka su mog tatu dočekivali s puškom na kućnom pragu, ali nasreću, preživio je. To je sve život. Često te ošine sudbina pa se snalazi kako znaš - pričala je glumica. Od majke je naslijedila ljepotu i dobrohotnost, koju nije slomio ni kamen ni sudbina, a od oca je pokupila racionalni dio.</p><p>'Mala s kamena', kako su joj tepali kolege, oduvijek je željela biti prva u svemu. Zato nije čudilo kad je prije studija glume od svoje 16. godine sebe uzdržavala radeći kao kontrolorka na autobusnoj liniji Drvenik – Ploče.</p><p>- Kad sam išla u Zagreb, mama me stalno ispitivala što ću obući i koju torbu nositi. Tako mi je s posebnom pažnjom zašila novac u hlače i u torbu te dio negdje drugdje. Na željezničkoj postaji, prije nego što je vlak krenuo, viknula je: ‘Kćeri, čuvaj ono u gaćama!’. Nisam slušala taj savjet. Barem prva dva desetljeća - pričala je glumica. </p><p>Odmalena je imala potrebu dokazivati se. Profesor hrvatskog jezika iz gimnazije<strong>, Zvonko Barbir</strong>, već ju je u srednjoj školi prozvao glumicom, pa je Vera upisala Akademiju dramskih umjetnosti. Na prijamnom ispitu bila je jedina žena u generaciji. Od 140 kandidata samo je četvero studenata primljeno.</p><p>- Barbir me poticao da vodim kvizove između gimnazijalaca i vojske. Voljela sam se pokazivati, uživala sam u tome. Nisam imala ni zrna soli u glavi niti sam znala što me čeka i što je gluma. Osjetila sam tu euforiju mladosti i vodila me potreba za pokazivanjem i dokazivanjem - otkrila nam je Vera prije nekoliko godina. </p><p>Odmah nakon završetka Akademije upala je u ekipu koje se rado prisjeća. <strong>Relja Bašić</strong> i <strong>Vanja Drach</strong> iz Teatra u gostima pozvali su je da s njima radi hit predstavu<strong> Ivana Kušana</strong> 'Čaruga', pa se tako već kao mlada glumica našla na pozornici među velikanima glumišta.</p><p>- Ta prilika mi je bila velika škola i kumovala je mojem samopouzdanju. U predstavi su bili, to uvijek napominjem jer ih se želim prisjetiti: <strong>Franjo Majetić, Relja Bašić, Fabijan Šovagović, Vanja Drach, Ivo Serdar, Ana Karić, Pero Juričić </strong>i <strong>Stjepan Bahert</strong> - nabrajala je legendarna glumica. </p><p>Jedan od filmova koji ju je proslavio je i “Mećava” <strong>Antuna Vrdoljaka</strong>, u kojem je pokazala grudi, što ju je strašno mučilo. Erotska scena iz tog filma gdje <strong>Vinko Kraljević</strong> odostraga obuhvati Verine obnažene grudi je čak proglašena najboljom u povijesti domaćeg filma.</p><p>- Vera je bila sva na mukama jer joj je otac bio čovjek staroga kova i stalno je razbijala glavu time što će tata reći. Meni je, pak, rekla: ‘Taj film će me ili upropastiti ili proslaviti’. Drago mi je da ju je proslavio - rekao je<strong> Antun Vrdoljak. </strong></p><p>U Zagreb se zaljubila na prvi pogled, a posebno ju je veselilo što stanuje u blizini trešnjevačke tržnice. Ondje je kupovala namirnice za zimnice, koje je obožavala raditi. </p><p>- Volim raditi zimnicu jer obožavam plac. Tamo sam svaki dan. Obvezno u ovo doba godine radim šalšu i sataraše, pa si natrpam škrinju. Pečem i paprike, a rado pravim i pekmez - rekla je Vera koju brojne kolege pamte i kao pažljivu osobu. Nikada na intervju nije došla bez da je donijela čokoladu, prisjećaju se kolege novinari. </p><p>Vera je dobitnica i nagrade 'Vladimir Nazor' za životno djelo na području filma 2020. godine. Glumila je u brojnim predstavama, filmovima i serijama među kojima su 'Odmori se, zaslužio si', 'Stipe u gostima', 'Luda kuća', 'Cimmer fraj', 'Tražim srodnu dušu', 'Korak po korak', 'Kiklop', 'Metastaze', 'Novinar'... </p>