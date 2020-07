Bila je prva hrvatska miss: Zbog Štefice su muškarci gubili glavu

Hrvatica koja je postala najljepša žena Euorpe 1927. godine, imala je fascinantan život, a nakon smrti 2002. darovala je svoju imovinu Greenpeaceu

Iako je bila visoka tek 161 cm, po tadašnjim normama bila je dovoljno visoka da postane Miss. Zvala se Štefica Vidačić i bila je rođena 1909. godine u Požegi. Osvojila je titulu najljepše žene Europe 20-ih godina prošlog stoljeća. Bila je izvanbračna kćer Franje Söjtöryja i Vjekoslave Vidačić. 

Kao srednjoškolka došla je u Zagreb i tu završila realnu gimnaziju, a prijavila se na prvi izbor za Miss Jugoslavije 1926. godine. Izbor se održavao u Hotelu Esplanade, pa ju je put dalje odveo u Beč. Iako mnogi izvori tvrde da je to bilo u Berlinu, to se zapravo dogodilo na balu u bečkoj Sofiensäle, a u Berlin je otišla nešto kasnije.

U Beču je izabrana za najljepšu djevojku Europe i postala je prva Miss Starog kontinenta. Natjecanje je organizirao Fanamet, europski filmski distribucijski konzorcij u kojem je bilo i nekoliko američkih producentskih kuća, pored ostalih i Metro-Goldwyn-Mayer, kako bi promovirali filmove i na europskom tržištu, te otkrivao nove zvijezde. </p><p>Prema nekim podacima, održalo se još nekoliko natjecanja ljepote - jedno u Parizu, a drugo u Berlinu, no uvijek se spominje naša Požežanka kao pobjednica. Glavna nagrada trebala je biti uloga u holivudskom filmu u režiji<strong> Friedricha Wilhelma Murnaua</strong>. Kada se žiri od 12 članova nije mogao dogovoriti koja je najljepša djevojka među 10 kandidatkinja, među kojima su bile i neke žene filmskih djelatnika, pozvali su Murnaua u pomoć.</p><p>Odlučio je napraviti testne snimke svih kandidata i on je trebao odlučiti koja od kandidatkinja će dobiti ulogu u filmu. Murnau je napravio testno snimanje i na kraju odabrao Šteficu Vidačić. Ali, film nikad nije postigao veći uspjeh. No, Štefica je idućih godinu dana dobivala svaki tjedan honorar od 100 dolara, što joj je omogućilo solidan život.</p><p>Ovu crnokosu, zelenooku djevojku oblijetali su fotografi i objavljivali njezine fotografije u svim novinama, a već tada Štefica se nije libila pozirati slikaru <strong>Robertu Aueru</strong>, koji ju je ovjekovječio djelomično omotanu u tkaninu. Kad već nije uspjela u Hollywoodu, otkrili su ju njemački i češki redatelji. Otputovala je u Berlin i nadjenula si umjetničko ime koje je bilo lakše izgovoriti i upamtiti. Prozvala se <strong>Steffie Vida</strong>. Godine 1928. igrala je manje uloge u 'Evinim kćerima' redatelja <strong>Karela Lamača</strong>, pa u Vitezovima tame, redatelja <strong>Maxa Reichmanna</strong> i 'Tajnama Orijenta' redatelja <strong>Alexandera Volkova</strong>.</p><p>Sljedeće godine snimila je dva filma: 'Ljubav u snijegu' u režiji <strong>Maxa Obale</strong> i <strong>Rudolfa Walther-Feina</strong>, te 'Ponoćni šofer' redatelja i glavnog glumca <strong>Harry Piela</strong>, u kojem je igrala damu u baru. Nakon toga je završila karijeru jer nije bila posebno talentirana za glumu. Osim toga, pojavio se zvučni film, što je bila revolucija u kinematografiji, pa je to ubrzalo njezinu odluku. </p><p>U filmskim studijima je upoznala e skladatelja i filmskog redatelja <strong>Willyja Schmidt-Gentnera</strong>. Par se oženio 1932. godine, a iduće su preselili u Beč. Na Uskrs 1938. par je kupio imanje u Gschwendtu nedaleko Kumberga u Styriji. Sve je već mirisalo na rat i nestašicu hrane, pa im je imanje trebalo osigurati egzistenciju.</p><p>Dok je Willy Schmidt-Gentner nastavio raditi u Beču, njegova supruga i posluga ostali su na imanju, a jedna od žena koja je radila bila je Ruskinja, pa je uz nju, Štefica naučila i ruski. No, razdvojeni život uništio je Štefičin i Willyjev brak, pa su se razveli 1942. Međutim, Stefanie Schmidt-Gentner i njezin bivši suprug ostali su u prijateljskim odnosima, a imali su još uvijek i zajednički stan u Beču, pa su tamo dočekali i kraj Drugog svjetskog rata i invaziju sovjetskih vojnika. Willy Schmidt-Gentner imenovan je gradonačelnikom Kumberga i to je obnašao za vrijeme sovjetske okupacije 1945., a Štefica, koja se sad zvala Stefanie Schmidt-Gentner, bila mu je prevoditeljica i veza između njega i lokalnog zapovjednog centra. </p><p>Godine 1947. došla je do kontakta s producentom <strong>Eugenom Sharinom</strong>, koji je tad radio za CBS pa je s glumcem i redateljem <strong>Leopoldom Hainischom</strong> za CBS snimila televizijsku seriju s Bečkom filharmonijom. I na tom je projektu surađivala s bivšim suprugom jer je on bio dirigent. </p><p>Godine 1948. udala se za švicarskog novinara <strong>Maxa Joba</strong>, i otišla s njim u Zürich. Opet je promijenila ime u Stefanie Job. Preko drugog supruga upoznala se s izdavačima. Počela je pisati za časopis Zürich, a kasnije je postala lektorica i to je radila idućih 17 godina. I sama je, između 1980. i 1995. godine napisala četiri knjige. Živjela je dio godine u Zürichu, a dio u austrijskom Schnifisu. Tu je također radila kao urednica književnog časopisa Vorarlberger Lesebogen. Nije imala djece, pa je za života pomagala svojoj daljnjoj rodbini u Hrvatskoj. Umrla je u 97. godini života, 2002. godine u Zürichu. Budući da je nadživjela i svoju rodbinu, cjelokupnu imovinu ostavila je Greenpeaceu.</p><p>No, iza svog tog sjaja i bogatstva krije se i jedna tragična ljubavna priča. Dok je živjela u Zagrebu, u prelijepu Šteficu se smrtno zaljubio majstorski pomoćnik Miškec. Imao je siguran posao, napredovao je u službi, no kad je čuo da se njegova ljubav odselila iz Zagreba i da se udala, Miškec se od tuge propio. Dobio je otkaz na poslu i počeo živjeti kao prosjak. Njegov tužni život opisao je Zvonimir Milčec u svojoj knjizi 'Zašto volim Zagreb'. </p><p>Miškec je zato postao prava underground legenda grada. Hodao je uokolo s cilindar-šeširom i kanticom u koju je 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća, po gostionicama sakupljao ostatke hrane. Dok je Štefica živjela sretno i na visokoj nozi, Miškec je spavao u jednom podrumu, u prolazu sa zapadne strane današnjeg kina Europa. Stoga je taj prolaz dobio ime Miškecov prolaz, pa i danas, kad su oboje mrtvi, podsjeća na veliku i pravu, filmsku, tužnu ljubavnu priču. <br/> <br/> </p>