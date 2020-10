Bila mu je razrednica, a sad igra u njenoj predstavi u Kerempuhu

Kazalište Kerempuh donosi predstavu o ljubavnim problemima triju sestara, a jedna od njih bila je toliko očajna da je muškarca i ljubav - izmislila

<p>'Umri ženski' nova je predstava Satiričkoga kazališta Kerempuh koja će svoju praizvedbu imati u subotu, 10. listopada. Djelo je to književnice <strong>Marine Vujčić</strong>, za kazalište je adaptirala <strong>Dora Delbianco</strong>, a u režiji <strong>Rajka Minkovića</strong>.</p><p>U ovoj priči tri sestre utiru svoj ljubavni put kroz bol, razočaranja i vječnu sjenku svoje majke. Jedna od njih u vezi je s oženjenim muškarcem, druga je udana za pisca koji nikako da nešto napiše, a najstarija je toliko očajna da je muškarca izmislila...</p><p>- Kad su me iz Kerempuha zvali, odmah smo se složili kako tekst treba prilagoditi, ja sam ipak romanopisac, u drami sam na neki način uljez. No vjerujem kako će biti dobro - rekla je autorica Marina Vujčić.</p><p>U predstavi glume <strong>Nina Erak-Svrtan, Mirela Videk Hranjec, Mia Anočić-Valentić, Ines Bojanić, Anita Matić Delić, Nikša Butijer, Damir Poljičak</strong> i <strong>Luka Petrušić</strong>. Susret je to autorice i Butijera na poslovnom planu nakon gotovo 30 godina. Naime, Vujčić mu je bila razrednica 1992. i 1993. godine u OŠ Alojzija Stepinca na zagrebačkom Jarunu.</p><p>- Da, u sedmom razredu, a bilo je to moje prvo ‘razredništvo’. On je došao kao izbjeglica iz Cavtata, a moram priznati kako se nije puno promijenio. I onda je znao razveseliti i uveseljavati sve oko sebe - prisjetila se Vujčić.</p><p>Ovo je već njezin treći komad koji je došao na kazališne daske. U Teatru EXIT postavljen je “Susjed”, a drama “Čekaonica” u albanskom Teattru Migjeni, u Skadru.</p><p>- Nije loše jer je sam prije svega romanopisac - dodala je Vujčić.</p><p> </p>