Bila na Eurosongu, a s grupom palila i žarila scenom: Ništa više ne zarađujem, ne bavim se time

Nakon što je popularna regionalna glazbena skupina Hurricane prestala s radom, Ksenija Knežević odlučila je krenuti vlastitim putem. Iako je isprva nastavila s glazbom, pjevačica je ubrzo napravila pauzu i okrenula se drugim interesima.

Foto: Instagram

- Sad ništa ne zarađujem, vidi se, nemam što jesti – našalila se na početku Ksenija Knežević.

- Rekla sam sebi, koliko god to glupo zvučalo, ono što manifestiraš, to će ti se i dogoditi. Ne želim se baviti samo glazbom – zašto se ne bih bavila i reklamama, kampanjama, možda i modelingom? Onda su mi se javile neke agencije iz inozemstva i sada radim i to. Neću umrijeti od gladi. U jednom trenutku su mi nastupi postali dosadni, sve se ponavljalo i bilo isto, a ja to više nisam mogla podnijeti. Zato sam morala stati, odmoriti se i posvetiti se i nekim drugim umjetničkim stvarima - ispričala je za srpski Blic.

Tijekom pauze od glazbene karijere, Ksenija je otkrila i drugačiju, intimniju stranu svoje osobnosti.

Foto: Instagram

- Sviram klavir, slikam, crtam... Moji su interesi vrlo raznoliki. Gušilo me stalno putovanje, aerodrom, kući, pa nastup. Jednostavno više nisam mogla. Željela sam provoditi više vremena s dragim ljudima i posvetiti se stvarima koje me vesele, dok još dobro izgledam - rekla je kroz osmijeh.

Podsjetimo, grupa Hurricane, koju su činile Ksenija, Sanja Vučić i Ivana Nikolić, bila je jedna od najtraženijih na regionalnoj sceni, osobito nakon što su predstavljale Srbiju na Eurosongu.

Ipak, nakon naglog raspada, ostalo je mnogo neodgovorenih pitanja, osobito kad je riječ o poslovanju same grupe.

Grupa je dobila nove članice - Saru Kouroumu, Jovanu Radić i Mionu Srećković. No, prošle godine Miona je odlučila napustiti grupu zbog trudnoće i privatnih obveza.

Foto: Amir Hamzagic

Osnivač grupe, Zoran Milinković, jednom je prilikom izjavio kako su članice imale obvezu šutnje o unutarnjem funkcioniranju benda.

- Od početka sam znao s kim imam posla. Ivana je tek počinjala, ali imala je sluh, plesni talent, želju za uspjehom. Ksenija je bila u nekom svom filmu, vragolasta, ponekad neozbiljna, nezainteresirana, ali iznimno talentirana i inteligentna - rekao je.