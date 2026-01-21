Bili smo na premijeri hit filma 'Svadba' u Zagrebu: 'Znali smo da je dobar, ali ne ovako...'

Svadbene torte, pjenušac, glazba uživo, buketi u zraku i rasprodane dvorane do posljednjeg mjesta. Tako je u utorak navečer izgledala zagrebačka premijera filma 'Svadba' redatelja i scenarista Igora Šeregija, događaj koji je već u startu ušao u povijest hrvatske kinematografije. Prvi put ikad, svečana premijera jednog domaćeg filma održana je istodobno u čak 13 kino dvorana CineStar Branimir Mingle Malla, a filmska se ekipa osobno poklonila publici u svakoj od njih.

Interes publike bio je golem i prije same premijere, film je u pretprodaji ostvario rekordnih 41.263 prodane ulaznice, čime je nadmašio čak i svjetske blockbustere poput 'Star Warsa'. Do večeri premijere prodano je više od 70 tisuća ulaznica, a sve dvorane bile su rasprodane, što se dosad nije dogodilo nijednom domaćem naslovu.

Zagreb: Premijera filma Svadba redatelja Igora Šeregija | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Premijerna večer protekla je u pravom 'svadbenom' ozračju uz tortu, bend, fotografiranje s glumačkom ekipom i brojne uzvanike iz javnoga života. Među njima bila je i Severina, koja je stigla u posljednji trenutak i odmah privukla pozornost elegantnim izdanjem s torbicom Bottega Veneta, vrijednom 2800 eura. Bili su i Lejla i Tarik Filipović, Ecija Ojdanić, Sanja Vejnović, Ornela Vištica, Ida Prester, Nika Turković i mnogi drugi.

Zagreb: Premijera filma Svadba redatelja Igora Šeregija | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Film 'Svadba' okuplja impresivan regionalni glumački ansambl predvođen Reneom Bitorajcem, Draganom Bjelogrlićem, Lindom Begonjom, Vesnom Trivalić, Anđelkom Stević Žugić, Rokom Sikavicom, Nikom Grbeljom i Markom Grabežom, uz legende Seku Sablić i Srđana Žiku Todorovića.

Radnja prati uspješnog hrvatskog poduzetnika koji na svoj rođendan saznaje da mu prijeti bankrot, dok istodobno otkriva da mu je kći trudna sa sinom srpskog ministra, što pokreće niz obiteljskih, političkih i društvenih zapleta. Glumica Linda Begonja priznala je da je razmjere uspjeha teško bilo očekivati.

- Lijepo je vidjeti sve ove ljude i čuti da su brojke nevjerojatne. Ovo je jedna prekrasna društvena satira, komedija, ali s dozom realizma koji joj daje uvjerljivost. Predivan je osjećaj biti dio ovoga - rekla je Begonja.

Jednako uzbuđen bio je i Roko Sikavica.

- Ovo je neviđeno u Hrvatskoj. Nikad nisam vidio ovako nešto u Zagrebu. Jedva čekam da publika pogleda film, stvarno sam oduševljen - rekao je prije premijere filma. Rene Bitorajac istaknuo je kako se događa rijedak trenutak za domaću komediju.

Zagreb: Premijera filma Svadba redatelja Igora Šeregija | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Ljudi kupuju karte prije nego što film počne. Događa se hrvatska komedija, događa se vječna tema koja je neiscrpna. Film je apolitičan, ali tko želi, uvijek će pronaći nešto - rekao je Rene.

Marko Grabež naglasio je emocionalnu dimenziju filma: 'Znali smo da imamo dobar film, ali ovakav interes nismo očekivali. Mislim da je ljudima bila potrebna ova tema, osobito sad. Film ima i neki terapeutski učinak, da se zajedno nasmijemo. Mislim da je ljudima bila potrebna ova tema, da svi negdje prirodno osjećamo da je ovo jedna zajednica i da je jaka veza između Hrvatske i Srbije te da nam ovakva vrsta teme paše i da baš u ovom trenutku, kad cijela Europa i Balkan ide u desno, jedna romantična komedija, koja otvara teme koje su bile bolne u povijesti, ima terapeutski učinak da se svi nasmijemo'.

Svojim prepoznatljivim humorom premijeru je komentirala i Anđelka Stević Žugić.

- Ovo je univerzalna tema, svi smo bili na svadbama i svi imamo viceve na tu temu. Sve je kao u životu, samo pojačano. Vjerujem da će se publika rado vraćati. Vjerojatno je sasvim slučajno došlo do suradnje. Pretpostavljam da se Igoru ni jedna druga glumica nije javila na telefon za ovu ulogu, a ja sam tu po Zagrebu, imam svoju predstavu, prolazila sam pored njihova ureda pa je on rekao: 'Pa dobro, hajde, ne može toliko upropastiti stvar'. Presretna sam što je sve ovako završilo - rekla je Anđelka. "Svadba" je u redovnu kinodistribuciju krenula iste večeri, a prema interesu publike već je jasno da je postavila nove standarde domaće filmske distribucije. Regionalne premijere slijede u Banjoj Luci, Sarajevu, Beogradu, Novom Sadu i Ljubljani, dok je zagrebačka premijera već sad zapisana kao večer u kojoj je domaći film rasprodao sve, do posljednjeg mjesta.

Zagreb: Premijera filma Svadba redatelja Igora Šeregija | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Film je nastao u produkciji Eclectice i Viktorija Filma, producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić, direktor fotografije Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, kompozitor Dubravko Robić, dizajner zvuka Ivan Zelić, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, dok masku potpisuje Snježana Gorup. Film su sufinancirali HAVC, Potprogram MEDIA programa Kreativna Europa i HRT, a distribuciju potpisuju Duplicato za Hrvatsku te Blitz za Bosnu i Hercegovinu. S obzirom na to da je samo za prvu večer prodano 70.000 ulaznica čija je prosječna cijena 8 eura, ispada da je fil u jednoj večeri zaradio oko 550.000 eura.