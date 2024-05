Bili smo na prvoj večeri Sea Star festivala: Grše snimao kadrove za spot svoje nove pjesme...

Umag je ovih dana postao glavno odredište mladih iz cijele regije, koji su posljednjih dana počeli pristizati u grad zbog Sea Star festivala. Mi smo u Umag stigli dan prije službenog početka, dok se u gradu još nije osjetila festivalska atmosfera. Međutim, u petak se situacija u potpunosti preokrenula. Glasna glazba mogla se čuti iz gotovo svake kućice u svakom kampu, a ulice su bile pune mladih koji su nestrpljivo čekali 19 sati i ulazak na festival.

Naš je prvi dan na festivalu započeo u 18 sati, s panelom "Bridge 2025 – Leap into the future: Umag, as a host of a new global music conference", na kojem su glavni akteri glazbene industrije najavili veliku konferenciju "Bridge 2025: Leap into the future". Tada na području festivala nije bilo nikoga osim organizatora, zaštitara, konobara i ostalih koji su zaslužni za još jedan odličan festival. A nešto kasnije su počeli pristizati i prvi posjetitelji. Međutim, tek oko 23 sata se područje festivala u potpunosti napunilo, do te mjere da se nije moglo doći od jedne do druge pozornice.

Među prvima su na glavnu pozornicu stigli dečki iz Joker Outa, slovenskog benda koji se 2023. godine natjecao na Eurosongu. Atmosfera je bila odlična, a nju su 'ugrijali' najvjerniji fanovi iz prvih redova, koji su znali pjesme od riječi do riječi. Dečki su izveli svoje najveće hitove, među njima i eurovizijski hit "Carpe Diem". Nakon njih je zapjevao dvojac Buč Kesidi, koji su svojim repertoarom rasplesali sve u publici.

Jedan od upečatljivijih nastupa u petak imala je zasigurno Iniko, američka glazbenica najpoznatija po hitovima "Jericho", "The King's Affirmation", "Armor" i brojnim drugima. Uz nju je na pozornicu izašao i bend te dva prateća vokala, koji su uz njene pjesme izvodile energičnu koreografiju tijekom cijelog nastupa.

Iniko je osim svojih pjesama izvela i pjesme drugih poznatih bendova, među njima i "Zombie" grupe The Cranberries, prije koje je pozvala sve u publici da "izbace ljutnju iz sebe".

Otpjevala je i najveći hit legendarne Nirvane, "Smells Like Teen Spirits" što je dodatno podiglo atmosferu na festivalu. Odličnim nastupom je pripremila publiku za techno ritmove koje je na pozornicu donio Hot Since 82.

Odličan je nastup imao i Z++, glazbenik iz Osijeka. Nastup je imao u Nautilus Areni, koja je bila puna obožavatelja. Osim što je izveo svoje najveće hitove "Dijamanti", "Magija", "Crno + zlatno", za publiku je pripremio i brojna iznenađenja. Kao gost mu se pridružio osječki reper Massimo Savage, a kasnije je na pozornicu izašao i Hiljson Mandela, s kojim je otpjevao "Još ovu noć". Nakon nastupa Z++ se Hiljson vratio na pozornicu, ali uz ostatak KUKU$-a. U isto vrijeme kada je KUKU$ doveo atmosferu do usijanja u Nautilus Areni, ukrajinski DJ duo Artbat rasplesao je publiku ispred main stagea. Njihov je nastup bio poseban po tome što su na pozornicu doveli još dvadesetak ljudi, koji su iza njih skakali tijekom cijelog nastupa.

Vrhunac odlične večeri bio ja nastup našeg repera Grše, kojeg je došlo poslušati toliko ljudi da se u jednom trenutku nije moglo niti doći do arene. "Ništa sporo, brate, samo gas daj", stihovi su kojima je započeo nastup, a publika je bila oduševljena. Dočekali su ga ogromnim aplauzom i vriskom te su glasno pjevali njegov hit "Highlife". Na početku nastupa je pjevao svoje novije pjesme, uključujući duete s Miach - "Led" i "Fantazija te duet s Mimi Mercedez "Tokio Drift". Potom je Grše izveo i "Suzu", koja je, kako smo čuli od publike, probudila emocije za koje nisu znali da imaju. "Toliko je predivna pjesma. Prvi put ga sada slušam i oduševljena sam. Jako emocionalno", rekla nam je jedna djevojka iz publike.

Tijekom "Suze" je zamolio publiku da upale svoje svjetiljke na mobitelima te im otkrio da snima kadrove za spot za novu pjesmu. Usred njegovog nastupa je počela padati i kiša, što nije zasmetalo niti njemu, a niti publici. Osim svojih hitova je izveo i pjesme splitskog dvojca TTM-a, koje su posebno podignule atmosferu u areni.

Osim zabavne glazbe i odličnih izvođača, na festivalu je bilo i drugih zabavnih sadržaja. Na samom početku festivala upoznali smo dečke koji se bave crtanjem grafita, a koji su na Sea Staru oslikavali ogradu. Njihova su umjetnička djela tijekom cijele večeri privlačila posjetitelje, koji su ih s oduševljenjem promatrali. Bilo je i kućica u kojima su se posjetitelji mogli fotografirati, bili su postavljeni i zidovi napravljeni od praznih limenki...

Iako je prvi dan oduševio brojne, dalo se čuti od prolaznika da su posebno uzbuđeni zbog drugog dana te nastupa našeg Baby Lasagne. Osim njega su na rasporedu drugi dan i Angelina Mango, Devito, Senidah, John Newman, Ofenbach i brojni drugi, a nema sumnje da će svi oni napraviti odličnu atmosferu.