Bili su novi kontroverzni par, no onda je sve išlo nizbrdo malo prije rođenja njihove kćerkice

Američki glazbenik Colson Baker dugo je godina bio poznat pod umjetničkim imenom Machine Gun Kelly, no naziv je promijenio u MGK. Ime je inspirirano nadimkom gangstera iz doba prohibicije, Georgea Kellyja Barnesa. Rođen 22. travnja 1990. godine, MGK je između 2007. i 2010. godine privukao pažnju publike i diskografskih kuća, a godinu kasnije potpisao je ugovor s kućom Bad Boy Records Seana Combsa. Debitantski album "Lace Up" objavio je 2012., a uspješan niz nastavio je i sljedećim izdanjima. Koketirao je sa žanrovima od hip-hopa, popa do rocka, a redovito je posljednjih godina singlovima osvajao vrhove top ljestvica. Okušao se i u glumi, a posebno se ističe uloga Tommyja Leeja u biografskom filmu "The Dirt" o bendu Mötley Crüe. Godine 2022. debitirao je i kao redatelj zajedno s Mod Sunom u komediji "Good Mourning", koju su također napisali, producirali i u njoj glumili.

Baker je široj javnosti poznat i zbog privatnog života. Kao tinejdžer započeo je vezu s Emmom Cannon s kojom je 2009. dobio kći Casie. Otvoreno je govorio o svojoj borbi s opijatima, a jedno vrijeme je bio u ozbiljnim problemima zbog ovisnosti o heroinu.

Glumicu Megan Fox upoznao je 2020. godine tijekom snimanja filma "Midnight in the Switchgrass" u kojem su oboje glumili. Snimanje je prekinuto zbog pandemije koronavirusa, no dvojac se nastavio intenzivno družiti. Nedugo zatim, glumičin tadašnji suprug Brian Austin Green potvrdio je da se rastaje od nje nakon 10 godina braka. Istaknuo je kako mu je Fox rekla kako se osjeća "više svojom kada je sama, a ne s njim", a tu je odluku odlučio poštovati iako je bio šokiran.

Nekoliko mjeseci kasnije glumica se pojavila u spotu za pjesmu "Bloody Valentine" Machine Gun Kellyja te su u tom trenutku glasine o njihovoj vezi postale sve glasnije. Nakon što su potvrdili vezu, sve su oči bile uprte u njih. U srpnju iste godine dali su prvi zajednički intervju, a uslijedile su brojne provokativne fotografije na društvenim mrežama.

U intervjuima su isticali da su se zaljubili na prvi pogled, a nisu skrivali ni koliko su strastveni jedno s drugim. Ekscentrični stil, poljupci pred kamerama i otkrivanje previše detalja postali su njihov potpis u javnosti. U siječnju 2022. Baker je zaprosio Fox, a u objavi na društvenim mrežama istaknuli su kako su "pili krv jedno drugome". Sve se činilo savršenim, izradili su iste tetovaže, išlo im je i na poslovnom planu, a u javnosti je djelovalo kao da zaista ne mare za komentare zlih jezika.

Ipak, u veljači 2023. Fox je na Instagramu dala naslutiti da su prekinuli, a onda je obrisala svoj profil na toj mreži. Samo nekoliko dana kasnije pomirili su se te su njihovi prijatelji isticali da "rade sve što je u njihovoj moći da izglade stvari". Nastavili su i s planovima za vjenčanje, a u studenom iste godine glumica je otkrila kako je imala spontani pobačaj. Godinu kasnije objavili su da čekaju prvo zajedničko dijete. Nije prošlo ni mjesec dana, a TMZ je objavio da su prekinuli.

U ožujku prošle godine par je dobio kćer te su istaknuli da ju planiraju zajedno odgajati, no ne kao par. Kružile su glasine da je MGK varao Fox, no ona je posljednjih mjeseci o svemu šutjela. Komentirala je kako joj je mir najvažniji te se na neko vrijeme povukla iz javnog života zbog kćerkice.