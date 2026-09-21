Bill Murray nasmijavao je cijeli svijet, no iza kamera prolazio je kroz burne životne trenutke

Bill Murray je tijekom karijere duge više desetljeća izgradio osebujan stil temeljen na suhom humoru, ironičnom izrazu i naizgled potpunoj ravnodušnosti prema apsurdnim situacijama u kojima se njegovi likovi nalaze. Upravo mu je taj prepoznatljivi pristup omogućio da postane zvijezda nekih od najpopularnijih komedija 80-ih, a poslije i cijenjen dramski glumac.

Murray je rođen 21. rujna u Illinoisu, gdje je odrastao u velikoj obitelji kao jedno od osmero djece Lucille i Edwarda J. Murrayja II. Gluma i komedija nisu ostale ograničene samo na njega jer su se i neki od njegove braće bavili glumom, među njima Brian Doyle-Murray i Joel Murray.

Profesionalnu karijeru započeo je sredinom 70-ih, a važan korak bilo je sudjelovanje u humorističkom programu National Lampoon Radio Hour, gdje je radio s budućim zvijezdama američke komedije poput Johna Belushija i Dana Aykroyda. Široj publici postao je poznat zahvaljujući televizijskoj emisiji "Saturday Night Live", u kojoj je nastupao od 1977. do 1980. godine. Ondje je razvio komičarski stil koji je kasnije obilježio velik dio njegove filmske karijere.

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Ubrzo je uslijedio uspješan prijelaz na veliko platno. Nakon komedija "Meatballs" i "Caddyshack", Murray je početkom 80-ih učvrstio status filmske zvijezde ulogom u komediji "Stripes". Međutim, film koji ga je definitivno pretvorio u međunarodno poznatog glumca bio je "Ghostbusters" iz 1984. godine. Kao ekscentrični dr. Peter Venkman, Murray je svoju sklonost improvizaciji i mrtvo-hladnom humoru pretvorio u jednu od najpoznatijih komičnih uloga desetljeća.

Nakon velikih uspjeha uslijedilo je nešto mirnije razdoblje njegove karijere, ali početkom 90-ih ponovno se vratio u središte pozornosti. Posebno mjesto u njegovoj filmografiji zauzima "Groundhog Day" iz 1993. godine. U toj neobičnoj komediji glumi ciničnog televizijskog meteorologa Phila Connorsa, koji se neprestano budi u istom danu. Iza jednostavne komične premise film postupno otvara pitanja o promjeni, smislu života, sebičnosti i odnosu prema drugim ljudima, a Murrayjeva izvedba pokazala je da njegov glumački raspon nadilazi klasičnu komediju.

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Ta se promjena još jasnije vidjela krajem desetljeća, osobito nakon suradnje s redateljem Wesom Andersonom na filmu "Rushmore" iz 1998. godine. Njihova suradnja pokazala se iznimno dugotrajnom. Murray je tijekom sljedećih desetljeća postao gotovo zaštitno lice Andersonovih filmova, a pojavio se u naslovima "The Royal Tenenbaums", "The Life Aquatic with Steve Zissou", "Moonrise Kingdom", "The Grand Budapest Hotel" i "The French Dispatch".

Jedna od najvažnijih uloga Murrayjeve karijere stigla je 2003. godine u filmu "Lost in Translation" redateljice Sofije Coppole. Murray je utjelovio Boba Harrisa, američkog glumca koji boravi u Tokiju zbog snimanja reklame i ondje upoznaje mladu Amerikanku Charlotte, koju tumači Scarlett Johansson. Melankolična priča omogućila mu je da humor spoji s osjećajima usamljenosti, otuđenosti i prolaznosti. Za izvedbu je osvojio Zlatni globus i nagradu BAFTA, a bio je nominiran i za Oscara za najboljeg glumca.

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Murray je nakon toga nastavio izmjenjivati komične i ozbiljnije uloge. Posebno zapažen bio je u filmu "Broken Flowers" Jima Jarmuscha, dok je za televizijsku miniseriju "Olive Kitteridge" osvojio Emmy. Mlađoj publici poznat je i po glasu medvjeda Balooa u filmu "The Jungle Book" iz 2016. godine. Istodobno je ostao povezan s franšizom koja ga je proslavila, pa se tijekom godina pojavljivao i u novijim filmovima iz svijeta "Ghostbustersa".

Osim glume, Murray je poznat kao veliki zaljubljenik u golf. S Georgeom Peperom napisao je knjigu "Cinderella Story: My Life in Golf", objavljenu 1999. godine, u kojoj je na humorističan način opisao svoju povezanost s tim sportom. Njegov doprinos američkoj komediji službeno je priznat 2016., kada je primio prestižnu nagradu Mark Twain Prize for American Humor Kennedyjeva centra.

Murrayjev privatni život obilježila su dva braka. Godine 1981. oženio se Margaret Kelly, s kojom je dobio dvojicu sinova. Brak je završio razvodom 1996. godine. Sljedeće godine oženio se Jennifer Butler, s kojom je dobio još četvoricu sinova. Butler je 2008. podnijela zahtjev za razvod, iznoseći ozbiljne optužbe protiv Murrayja, uključujući obiteljsko nasilje, nevjeru te probleme povezane s alkoholom i drogama. Brak je okončan iste godine. Butler je preminula 2021. godine.