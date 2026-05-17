Billy Joel dirljivom posvetom Beču iznenadio gledatelje Eurosonga, otkrio što mu znači

Tijekom subotnje finalne večeri Eurosonga, koja je održana u Beču, gledatelji diljem svijeta ostali su zatečeni iznenadnim pojavljivanjem glazbene legende Billyja Joela. U emotivnoj, unaprijed snimljenoj videoporuci, slavni "Piano Man" odao je počast gradu domaćinu, koji je ujedno i nadahnuće za jednu od njegovih najpoznatijih pjesama 'Vienna'. Njegovo javljanje bilo je uvod u posebnu izvedbu hita "Vienna" koju je otpjevao austrijski pjevač Cesár Sampson.

Pojavljivanje 77-godišnjeg glazbenika bilo je posebno dirljivo za obožavatelje, s obzirom na njegove nedavne zdravstvene probleme. U svom obraćanju Joel je opisao Beč kao neponovljivi "grad glazbenika", mjesto čiji duh odzvanja u svakom kutku.

​- Beč je poznat kao grad glazbenika. Pomislite na Beethovenovu Devetu simfoniju, ali i na valcer i Straussa, što je predivna, sretna glazba - rekao je Joel.

Dodao je kako ga grad podsjeća i na kavanske orkestre koji sviraju na otvorenom, stvarajući jedinstvenu atmosferu.

​- Glazba je prisutna na toliko različitih načina. Možete je vidjeti čak i u arhitekturi. Pogledate neke zgrade i vidite malog anđela kako svira violinu s balkona, a to ne viđate u drugim gradovima.

Ipak, njegova veza s Bečom mnogo je dublja i osobnija. Upravo je taj grad postao ključno mjesto u njegovoj obiteljskoj povijesti i nadahnuće za pjesmu "Vienna" s kultnog albuma "The Stranger" iz 1977. godine. Joel je otkrio kako je njegov otac, Howard Joel, nakon razvoda od njegove majke kasnih pedesetih godina preselio u Beč, gdje je zasnovao novu obitelj. Tamo se rodio i Billyjev polubrat, Alexander Joel, danas priznati klasični dirigent.

​- Saznao sam da moj otac živi u Beču... Morao sam otići i upoznati ga - prisjetio se glazbenik.

Ti posjeti pomogli su mu da pronađe odgovore na mnoga životna pitanja i razumije vlastitu prošlost, što je pretočio u stihove pjesme.

​- Kada sam napisao 'Vienna te čeka', mislio sam na to da je to mjesto gdje se krug zatvara, gdje dobivate odgovore na svoja pitanja. Odjednom su mi stvari na svijetu počele imati smisla, o čemu pjesma zapravo i govori – uspori, pogledaj oko sebe i budi zahvalan na dobrim stvarima u svom životu. To je ono što je Beč predstavljao za mene.

Nakon Joelovog emotivnog uvoda, austrijski pjevač i tekstopisac Cesár Sampson, koji je 2018. godine osvojio treće mjesto na Eurosongu, izveo je moćnu verziju bezvremenskog hita "Vienna" tijekom pauze za glasovanje. Njegova izvedba dodatno je naglasila poruku pjesme, a publika i gledatelji nisu skrivali emocije.

Podsjetimo, prošle godine Joel je bio prisiljen otkazati sve zakazane koncerte, uključujući 17 nastupa u Americi i Velikoj Britaniji, nakon što mu je dijagnosticiran hidrocefalus normalnog tlaka (NPH). Ovo stanje, kako je tada pojasnio njegov glasnogovornik, uzrokovalo mu je ozbiljne probleme sa sluhom, vidom i ravnotežom zbog čega su mu liječnici savjetovali mirovanje i fizikalnu terapiju. Stoga je njegovo pojavljivanje na eurovizijskoj pozornici, makar i virtualno, dočekano s velikim olakšanjem i oduševljenjem, a društvene mreže preplavile su poruke podrške.

*uz korištenje AI-ja



