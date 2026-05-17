Otkrivena tajna 'lebdenja' na Eurosongu: HRT pokazao kako je nastala čarolija Lelekica

Nastup hrvatskih predstavnica, grupe Lelek, na Eurosongu 2026. u Beču pamtit će se po mnogočemu, a jedan od najupečatljivijih trenutaka bila je scena u kojoj se činilo da pjevačica Inka Večerina Perušić lebdi visoko iznad pozornice. Bio je to trenutak čiste scenske čarolije koji je zaokupio pažnju gledatelja diljem Europe i postao jedan od vizualno najupečatljivijih dijelova večeri. Dan nakon velikog finala, na službenom Instagram profilu Dore, HRT je odlučio povući zastor i otkriti "malu tajnu" koja stoji iza te impresivne scenske iluzije.

U kratkom videu objavljenom uz opis "Napokon otkrivamo malu tajnu Inkinog 'lebdenja' na eurovizijskoj pozornici", HRT je pružio fascinantan uvid u nevjerojatnu usklađenost i brzinu produkcijskog tima. Snimka prikazuje ono što publika nikada ne vidi: užurbanu, ali savršeno koreografiranu akciju tehničara na zamračenoj pozornici. Usred dima i dramatičnih svjetlosnih efekata, nekoliko tehničara u svega nekoliko sekundi sastavlja kompleksnu konstrukciju koja se sastoji od postolja s visokom šipkom, na čijem je vrhu vješto skriveno maleno sjedalo.

Foto: Jens Büttner/DPA

Pjevačica Inka, odjevena u prepoznatljivi bijeli kostim s kapuljačom, smireno se penje uz pomoć montažnih stepenica koje joj tim pridržava. Čim se smjestila, ekipa uklanja stepenice brzinom munje i nestaje u mraku, ostavljajući dojam da pjevačica prkosi gravitaciji. Cijeli proces, od postavljanja do uklanjanja rekvizita nakon završetka scene, traje tek djelić minute, a otkriva koliko je preciznosti i timskog rada potrebno za stvaranje samo jednog magičnog trenutka na televiziji.

