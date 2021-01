Glumica Elizabeth Olsen (31) sestra je poznatih blizanki Mary-Kate i Ashley Olsen (34). Priznala je kako joj je pažnja paparazza i javnosti koju su njezine sestre dobivale u djetinjstvu bila vrlo zastrašujuću, prenose strani mediji.

- Čudno je bilo odrastati s tim. Bili su opsjednuti s njima kad su napunile 18 godina - ispričala je Elizabeth, koja je poznata iz filma 'Osvetnici'.

Ona se u svijet glume probila 2011. kada je glumila u triler drami 'Martha Marcy May Marlene', za koju je bila nominirana za filmsku nagradu Critics 'Choice za najbolju glumicu i Independent Spirit Award za najbolju žensku ulogu.

Mary-Kate i Ashley počele su skupa glumiti u seriji 'Puna kuća' još kao bebe od šest mjeseci. Utjelovile su djevojčicu Michelle Tanner i na setu su se izmjenjivale u scenama budući da su izgledale identično.

Nakon toga su počele snimati i filmove u kojima je bilo u fokusu to što su blizanke. Neki od najpoznatijih su 'Double, Double, Toil and Trouble', 'When In Rome' i 'Passport To Paris'.