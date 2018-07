Bio je njezina ljubav, a sada je osumnjičen za njenu smrt...

Pravog imena Natalia Nikolajevna Zaharenko, Wood je privlačila pažnju odmalena. Glumica rođena 20. srpnja 1938. godine svoju prvu ulogu ostvarila je kao petogodišnjakinja u filmu 'Happy Land', a kasnije je zaigrala u filmu 'Tomorrow if Forever' s Orsonom Wellesom koji je za nju rekao da je 'zastrašujuće nadarena' za glumu.

Njena majka, Ruskinja Maria Stepanovna je oduvijek Natalie, kasnije je otkrila njena sestra, agresivno podupirala da bude glumica i htjela je od nje napraviti zvijezdu. Majčine ambicije glumicu su kasnije u životu koštale 'živaca', zbog čega se borila i s ovisnostima o alkoholu i tabletama.

Robert Wagner (88) rođen je u radničkoj obitelji i oduvijek je sanjao o blještavilu Hollywooda. Svoj prvi ugovor s filmskim studijem potpisao je kao 20-godišnjak, nakon čega mu se karijera počela ostvarivati. Njegov dječački šarm od Roberta je ubrzo učinio jednog od najpoznatijih zavodnika. Imao je ljubavne afere s Joan Crawford, Elizabeth Taylor i Joan Collins te je bio u vezi s 23 godine starijom kolegicom iz 'Titanica', Barbarom Stanwyck.

- Imala sam samo 10 godina kada sam ga kao 18-godišnjaka ugledala u hodnicima 20th Century Foxa. Okrenula sam se majci i rekla sam joj: 'Za njega ću se udati' - ispričala je Natalie u intervjuu za časopis People.

Wagner je zamijetio Natalie nakon što ju je vidio u društvu Jamesa Deana kada su snimali 'Rebel Without a Cause'. No bio je uvjeren da Wood nije uopće za njega zainteresirana jer to nikada nije pokazala. Kasnije je saznao da je glumica dala otkaz svom agentu i angažirala njegovog da mu bude bliže. Na njen 18. rođendan, glumac ju je pozvao na spoj. Oboje su, kaže, odmah shvatili da su stvoreni jedno za drugo.

- Sjećam se točnog trenutka kada sam se zaljubio u nju. Bili smo na mom brodu. Pogledala me u oči, a bila je osvijetljena tek lampom. Taj mi je trenutak promijenio život - rekao je Wagner 2009. Vjenčali su se 1957. i njihov brak se raspao nakon samo godinu dana, no razveli su se tek 1962

Oboje su krenuli dalje. Wood se udala za britanskog producenta Richarda Gregsona s kojim je dobila kćer Natashu (47). No samo godinu dana kasnije, brak je propao i završio razvodom. Natalie je navodno saznala da ju Richard vara sa svojom tajnicom. Glumičine majka i sestra nagovarale su je da se vrati Gregsonu zbog svoje novorođene kćeri.

Wagner se u međuvremenu zaručio s kćeri Frankom Sinatre, Tinom, te je osam godina bio u braku s glumicom Marion Marshall s kojom je dobio kćer Katie.

Razvod Natalie i Gregsona finaliziran je 1972., a Natalie odmah nastavlja vezu s Wagnerom. Par se ponovno vjenčao na ljeto iste godine, a Natalie im je rodila prvu kćer, Courtney Wagner, 1974.

Njihova veza je uvijek bila 'brutalno eksponirana', a njihova je obnovljena ljubav bila top priča. Natalie je tada svoju karijeru stavila sa strane zbog majčinstva, a njihov brak i nova, veća, obitelj, predstavljali su primjer kako je 'sve moguće prebroditi'.

Natalie je sve teže podnosila pritisak javnosti, ali i majke koja ju je tjerala da uzima uloge. U vrijeme kada se pomirila s Wagnerom, već je imala problema s alkoholom, a prestala je i odlaziti psihoterapeutu koji joj je godinama pomagao. Utjehu je kasnije tražila u alkoholu i tabletama.

Zbog osobnih problema udaljavala se i od supruga, a snimajući film 'Brainstorm' 1981., zbližila se s kolegom glumcem Christopherom Walkenom.

Wagner, Natalie i Walken odlučili su vikend u studenom provesti ploveći do otoka Santa Catalina. Od posade na brodu bio je samo kapetan Dennis Davern. Supružnici i Walken noć su proveli ispijajući vino i družeći se, sve dok nije buknula svađa između Wagnera i Walkena. Robert je u sukobu razbio bocu o stol. Zatim je između njih stala i Natalie koja se nastavila svađati s Wagnerom. Walken je, prema iskazima policiji, tada otišao u svoju sobu i zaspao.

Kapetan je čuo žestoku svađu, ali je odlučio paru dati privatnosti te je pojačao muziku kako ih ne bi čuo.

- Mislio sam da je odlučila pobjeći zbog svađe ili da veže brodić jer smo usidrili. Tek kad je prošlo nekoliko sati, odlučio sam se dići i pronaći je - ispričao je Wagner koji priznaje da je bio ljubomoran na odnos između Walkena i njegove supruge.

Tijelo Natalie Wood pronađeno je iduće jutro na obali otoka. Bila je odjevena u spavaćicu. U krvi joj je pronađena mješavina alkohola i tableta, a tijelo joj je bilo prekriveno modricama. Imala je 43 godine.

U prvom službenom izvješću, njena smrt bila je pripisana nesretnom slučaju. Godinama kasnije, odnosno 2011., policija je ponovno otvorila slučaj zbog promjene iskaza kapetana broda koji je ovaj put rekao da misli da je glumičina smrt rezultat žestoke svađe sa suprugom. Da se slučaj ponovno otvori zatražila je i Nataliena sestra, Lana.

- Nikada nisam saznala cijelu priču, kao ni policija. Samo želim da istina izađe na vidjelo - rekla je tada Lana koja smatra da njena sestra nikada ne bi sama iz broda izašla na obalu u spavaćici.

Davern je pak tvrdio da je prvotna istraga glumičine smrti provedena nesposobno te da se pravi uzrok njene smrti prikriva.

Sestra preminule glumice otkrila je i da se Natalie oduvijek bojala duboke vode. Taj strah joj je prenijela majka Maria kojoj je vračara rekla da će se utopiti.

Wagner je glavni sumnjivac

Glumca je policija iz Los Angelesa 36 godina nakon smrti njegove supruge, proglasila glavnim sumnjivcem u tom slučaju. Ovo otkriće iznio je sada poručnik John Corina u CBS-ovu novom dokumentarcu '48 Hours' o smrti holivudske zvijezde te misterije oko toga.

- Posljednjih šest godina što smo istraživali ovaj slučaj, zaključili smo da je Wagner glavni sumnjivac. Na kraju krajeva, mi znamo da je on zadnji vidio Natalie živu prije nego što je nestala - rekao je poručnik.

Wagner, koji je danas u braku s glumicom Jill St. John (77) ove navode nije komentirao.