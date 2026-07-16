Biografija: James Franco

James Franco – tajanstveni, talentirani i često kontradiktorni holivudski kameleon, čovjek čija je karijera obilježena nevjerojatnim usponima, umjetničkim eksperimentima, ali i ozbiljnim padovima. Njegova životna priča čita se kao scenarij za film: od buntovnog mladića iz Palo Alta do oskarovskog nominiranca i jednog od najprepoznatljivijih lica suvremene američke kulture.

Od buntovnog djetinjstva do prvih koraka u svijetu glume

James Edward Franco rođen je 19. travnja 1978. u Palo Altu, u srcu Silicijske doline. Odrastao je u akademskoj, liberalnoj i uglavnom sekularnoj obitelji: majka Betsy Lou bila je autorica dječjih knjiga i povremena glumica, dok je otac Douglas Franco vodio tehnološku tvrtku. James je od malih nogu bio „štreber za matematiku“, ali i buntovnik – u srednjoj školi bio je uhićen zbog sitnih prekršaja poput grafita i krađe parfema. Priznaje da je tada patio od „teen angst-a“ i nesigurnosti, no sudbina mu je pružila drugu šansu, a on ju je iskoristio.



Premda je sanjao o karijeri morskog zoologa, potajno je želio biti glumac. Nakon kratkog studija engleskog jezika na UCLA-u, napustio je fakultet protiv volje roditelja i bacio se u svijet glume. U to vrijeme radio je u McDonald'su, gdje je vježbao naglaske na mušterijama – iskustvo koje će kasnije nostalgično opisivati kao prekretnicu.

Zvjezdani uspon: od 'Freaks and Geeks' do Spider-Mana

Nakon samo 15 mjeseci intenzivnog glumačkog usavršavanja, Franco dobiva prvu veću priliku u kultnoj seriji „Freaks and Geeks“ (1999-2000). Iako je serija brzo ukinuta, stekla je kultni status i otvorila mu vrata Hollywooda. Prvi veliki filmski uspjeh dolazi s ulogom Jamesa Deana u istoimenom TV filmu, za što osvaja Zlatni globus i niz nominacija.



Pravi proboj ipak stiže ulogom Harryja Osborna u trilogiji „Spider-Man“ (2002–2007). Iako je prvotno bio u konkurenciji za samog Spider-Mana, Franco je briljirao u ulozi tragičnog prijatelja i protivnika Petra Parkera. Filmovi su postigli ogroman komercijalni uspjeh, a Franco je postao globalna zvijezda.

Umjetnička znatiželja i transformacije

Franco nikada nije bio tipična holivudska zvijezda. Njegov je opus šarolik: od komedija poput „Pineapple Express“ i „This Is the End“ do ozbiljnih drama („Milk“, „127 Hours“). U potonjem je, igrajući planinara Arona Ralstona, zaradio nominaciju za Oscara, a kritika ga je proglasila jednim od najhrabrijih glumaca svoje generacije.



Njegova suradnja sa Sethom Rogenom postala je legendarna, a zajedno su pomicali granice žanrova i humora. No, Franco je istovremeno istraživao i avangardne projekte, režirao filmove prema djelima Faulknera i McCarthyja, okušao se na Broadwayu i izlagao vlastite slike u uglednim galerijama.

IFP's 27th Annual Gotham Independent Film Awards - New York | Foto: PBG/Press Association/PIXSELL

Akademska glad i neumorna radoznalost

Kada mu je karijera dosegla vrhunac, Franco se odlučuje vratiti u akademske vode. Diplomirao je na UCLA-u, upisao magisterij na Columbiji, studirao na NYU-u i Yaleu, a sve to dok je snimao filmove i pisao knjige. Bio je poznat kao „vječni student“, čija je glad za znanjem često izazivala podsmijeh, ali i divljenje.



Osim glume i režije, Franco je objavio zbirke priča i poezije, predavao film na prestižnim američkim sveučilištima i okušao se u glazbi. Njegova knjiga „Palo Alto“ inspirirana je vlastitim mladenačkim iskustvima, a često je isticao koliko mu je umjetnost pomogla da pronađe smisao i mir.

Kontroverze i pad s trona

No, Franco nije ostao imun na tamnu stranu slave. Godine 2014. i 2018. suočio se s optužbama za neprimjereno ponašanje i seksualno iskorištavanje, što je bacilo sjenu na njegovu karijeru. Tužbe bivših studentica njegove glumačke škole rezultirale su nagodbom od 2,2 milijuna dolara. Sam Franco je 2021. priznao da je imao odnose sa studenticama te da je bio na liječenju od seksualne ovisnosti, ali i dalje negira dio optužbi.



Unatoč skandalima, Franco je nastavio raditi – od uloge Fidela Castra do novih filmskih i kazališnih projekata, pokazujući neuništivu energiju i potrebu za stvaranjem.

Privatni svijet: identitet, odnosi i filantropija

James Franco je često bio predmet medijskih špekulacija – od njegove seksualnosti do odnosa s kolegama i studentima. Otvoreno je podržavao LGBT zajednicu, igrao brojne gay likove i javno govorio o fluidnosti identiteta. Bio je u vezama s glumicama Marlom Sokoloff i Ahna O'Reilly, a od 2017. u vezi s Izabel Pakzad.



Franco je i filantrop: volontirao je u bolnicama, podržavao umjetničke i humanitarne projekte, te bio aktivan u borbi za prava manjina.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Nasljeđe i utjecaj

James Franco ostaje jedna od najzanimljivijih i najkontroverznijih figura suvremenog Hollywooda. Njegova karijera svjedoči o nevjerojatnoj svestranosti, umjetničkoj hrabrosti, ali i ljudskim slabostima. Za neke je genij koji se ne boji riskirati i istraživati granice, za druge primjer kako moć i slava mogu izmaknuti kontroli.



Ono što je sigurno, James Franco zauvijek će ostati upisan kao glumac i umjetnik koji je stalno iznova izmišljao sebe – ponekad na vlastitu štetu, ali uvijek s neugaslom strašću prema umjetnosti i životu.