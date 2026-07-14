Biografija: Orlando Bloom

Orlando Bloom, zvijezda čija je karijera obilježila epohu fantastičnih i pustolovnih filmova, rođen je 13. siječnja 1977. u Canterburyju, Engleska. Njegova životna priča nalikuje filmskom scenariju – puna je preokreta, izazova i trijumfa, a njegova karizma i posvećenost glumi učinili su ga jednim od najomiljenijih britanskih glumaca današnjice.

Djetinjstvo u sjeni tajne

Orlandovo djetinjstvo nije bilo tipično. Odrastao je uz majku Soniju, profesoricu jezika, i oca Harryja Blooma, južnoafričkog pisca i aktivista koji je surađivao s Nelsonom Mandelom. Kada je Orlando imao samo četiri godine, Harry je preminuo, ostavivši obitelj u tuzi. Tek godinama kasnije, Orlando je saznao da mu je biološki otac zapravo Colin Stone, obiteljski prijatelj i ravnatelj jezične škole. Ova istina, otkrivena u njegovoj trinaestoj godini, duboko je utjecala na njegov pogled na svijet i osjećaj identiteta.



Orlando ima i stariju sestru Samanthu, a odrastanje u engleskom Kentu obilježila je i rana dijagnoza disleksije. Umjesto da ga to obeshrabri, majka ga je poticala na umjetnost i dramu, što će kasnije odrediti njegov životni put.

Tokyo Comic Con 2019 in Chiba | Foto: Kento Nara/DPA/PIXSELL

Prvi koraci na sceni

Sa šesnaest godina, Orlando seli u London i pridružuje se National Youth Theatreu. Njegov talent i strast prema glumi brzo su prepoznati, pa osvaja stipendiju za prestižnu British American Drama Academy. Nakon brojnih kazališnih nastupa, upisuje čuveni Guildhall School of Music and Drama. Dva dana prije diplome, život mu se iz temelja mijenja: dobiva ulogu Legolasa u filmskoj trilogiji "Gospodar prstenova".

Zvjezdani uspon: Legolas i Will Turner

Snimanje "Gospodara prstenova" odvijalo se na Novom Zelandu i trajalo je 18 mjeseci. Orlando je, kao plavokosi vilenjak Legolas, morao svladati luk i strijelu, jahanje i mačevanje. Uloga mu je donijela svjetsku slavu i vojsku obožavatelja, a s kolegama iz "Prstenove družine" dijeli i tetovažu na zapešću – riječ "devet" na vilenjačkom jeziku.



Nakon toga, nižu se uspjesi: "Pad crnog jastreba", "Kellyeve bande", a onda i ključna uloga Willa Turnera u "Piratima s Kariba" uz Johnnyja Deppa i Keiru Knightley. Film je postao globalni hit, a Orlando je odjednom bio na naslovnicama svih svjetskih časopisa. Uslijedile su uloge u "Troji" (kao princ Paris), "Kraljevstvu nebeskom" (Balian de Ibelin) i romantičnoj komediji "Elizabethtown".

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Povratak kazalištu i daljnji filmski izazovi

Iako je uživao u filmskoj slavi, Orlando je uvijek naglašavao ljubav prema kazalištu. Godine 2007. debitira na West Endu u predstavi "In Celebration", a 2013. igra Romea na Broadwayu u "Romeu i Juliji". Kritičari su hvalili njegovu izvedbu, ističući emocionalnu dubinu i posvećenost liku.



Nastavlja s raznovrsnim filmskim projektima: "Tri mušketira", "Hobit" trilogija (gdje se ponovno vraća kao Legolas), serija "Carnival Row" i ratna drama "The Outpost". U najnovijim projektima, poput filma "The Cut" iz 2024., pokazuje nevjerojatnu fizičku transformaciju, gubeći 16 kilograma kako bi autentično prikazao boksača.

Osobni život: ljubavi, padovi i novi početci

Orlandov privatni život često je bio pod svjetlima reflektora. Četiri godine bio je u vezi s glumicom Kate Bosworth, a potom s australskom manekenkom Mirandom Kerr. Par se vjenčao 2010. i dobio sina Flynna, no brak je završio 2013. godine. Nakon toga, Orlando ulazi u vezu s pop zvijezdom Katy Perry, s kojom dobiva kćer Daisy 2020. godine. Par je bio u vezi s prekidima i pomirenjima, a 2025. objavili su razlaz.



Bloom je poznat po svojoj avanturističkoj prirodi i ljubavi prema ekstremnim sportovima. Bungee jumping, skakanje padobranom, surfanje i snowboard samo su neki od hobija koji su mu donijeli brojne ozljede – slomio je gotovo sve što se može slomiti, uključujući leđa, rebra, nos i ruke. No, ni to ga nije zaustavilo.

Humanitarni rad i nasljeđe

Osim što je uspješan glumac, Orlando je i UNICEF-ov ambasador dobre volje od 2009. godine. Posjećivao je Nepal, Ukrajinu i druge krizne regije, zalažući se za obrazovanje i prava djece. Aktivno sudjeluje u ekološkim inicijativama, a njegov dom u Londonu je primjer održive gradnje.



Godine 2010. dobio je počasni doktorat umjetnosti Sveučilišta Kent, a 2014. zvijezdu na Hollywood Walk of Fame. Njegova filmografija uključuje neke od najgledanijih filmova svih vremena, a publika ga pamti po šarmu, posvećenosti i autentičnosti.

Zašto Orlando Bloom ostaje važan

Orlando Bloom je više od lica s filmskog platna. Njegova upornost, ranjivost i spremnost da riskira – kako u karijeri, tako i u životu – inspiracija su mnogima. Od dječaka iz Canterburyja s disleksijom do globalne zvijezde, Orlando je dokaz da se snovi mogu ostvariti uz strast, rad i malo sreće. Njegova priča još uvijek traje, a svijet s nestrpljenjem iščekuje nove uloge i izazove koje će donijeti.

