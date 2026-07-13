Biografija: Saša Lozar

U malenom mjestu Laduč, 12. veljače 1980. godine, rođen je dječak koji će desetljećima kasnije postati jedno od najprepoznatljivijih lica i glasova hrvatske glazbene scene – Saša Lozar. Njegov put do zvijezda bio je sve samo ne običan, a njegovo ime danas s ponosom izgovaraju generacije koje su uz njegove pjesme odrastale, zaljubljivale se i plakale.

Rani dani: Prvi koraci na sceni

Sašina glazbena priča počinje ranije nego što mnogi misle. Već kao dječak, 1992. godine, prijavio se na popularni Turbo Limach Show, tadašnji televizijski hit koji je bio odskočna daska za mnoge mlade talente. Saša je oduševio publiku i žiri, stigao do samog finala, ali je na kraju zauzeo drugo mjesto, odmah iza Renate Sabljak. Taj rani poraz nije ga obeshrabrio – naprotiv, bio je to vjetar u leđa za dječaka koji je već tada znao da je glazba njegov životni poziv.

Obrazovanje i privatni život

Nakon osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Prigorju-Brdovečkom, Saša upisuje gimnaziju Tituša Brezovačkog u Zagrebu, gdje maturira 1998. godine. U njegovom životu obitelj zauzima posebno mjesto. 2005. godine oženio je dugogodišnju djevojku Mariju, a tri godine kasnije postaju roditelji djevojčice Eve. Saša je poznat kao obiteljski čovjek, a supruga često ističe njegove kulinarske vještine i ljubav prema plesu – rumba mu je, kažu, omiljena.

Prvi veliki proboj: Story SuperNova Music Talents

Glazbeni svijet Hrvatske zauvijek je upamtio 2003. godinu kada se na malim ekranima pojavio show Story SuperNova Music Talents. Saša Lozar se prijavio, a njegov topli tenor i emotivne izvedbe pjesama poput „Hero“ Mariah Carey i „Kad mi dođeš ti“ Olivera Dragojevića, osvojile su srca publike. Iako je u finalu pobijedio Rafo Dropulić, Saša je zauzeo visoko drugo mjesto – i time si osigurao trajno mjesto na hrvatskoj glazbenoj sceni.

Foto: Ilustracija/Davorin Visnjic/PIXSELL

Boy band senzacija: Saša, Tin i Kedžo

Nakon showa, Saša se udružuje s Damirom Kedžom i Tinom Samardžićem te osniva prvi hrvatski boy band „Saša, Tin i Kedžo“. Njihova pjesma „365“ postaje ogroman hit, a debitantski album „Instant“ prodaje se u 10.000 primjeraka. Ljeto 2004. donosi im prvu i posljednju zajedničku turneju po jadranskoj obali, nakon čega se bend razilazi, ostavljajući iza sebe samo jedan, ali vrijedan album i uspomene na histeriju tinejdžerica diljem Hrvatske.

Solo karijera i traženje vlastitog glasa

Raspad benda nije značio kraj, već novi početak. Saša Lozar započinje solo karijeru i 2006. objavljuje singl „Na kraju dana“. Godinu kasnije izlazi debitantski album „1 dan“, koji donosi zreliji i autentičniji zvuk. Nastupa na festivalima, poput Dalmatinske šansone u Šibeniku, gdje pjesmama „Iskra“ i „Usne“ potvrđuje status ozbiljnog izvođača.



No, Saša nije samo pjevač. Njegova karizma i ugodan glas otvaraju mu vrata radijskih etera. Postaje voditelj na Narodnom radiju, kasnije preuzima jutarnji show na Anteni Zagreb, a okušao se i kao DJ na Totalnom FM-u. Mediji ga vole, publika još više.

Pobjednik „Tvoje lice zvuči poznato“ i nove transformacije

Godine 2015. Saša Lozar ulazi u drugu sezonu popularnog showa „Tvoje lice zvuči poznato“. Njegove transformacije – od Maje Blagdan, Eltona Johna, Arethe Franklin do Vanilla Icea i Alicea Coopera – oduševljavaju žiri i gledatelje. Pokazao je nevjerojatnu vokalnu širinu, scenski šarm i sposobnost da uđe u kožu najrazličitijih glazbenih legendi. U finalu, Saša odnosi pobjedu i dodatno učvršćuje svoj status svestranog umjetnika.

Glas iz crtića i humanitarni angažman

Lozarov glas čuli su i najmlađi – 2016. godine sinkronizirao je lik Brancha u animiranom hitu „Trolovi“. Osim toga, Saša je redovit gost humanitarnih koncerata i akcija. Svojom glazbom i prisustvom podržava brojne inicijative za pomoć djeci, osobama s posebnim potrebama i bolnicama diljem Hrvatske.

Nove pjesme, novi zvuk

Saša Lozar ne miruje. Uvijek traži nove glazbene izazove. Njegovi singlovi „Dama“ (2020.) i „Vrati se“ (2021.) donose moderan spoj soula, popa i R’n’B-a, a kritika i publika prepoznaju toplinu njegovog tenora i iskrenost interpretacije. Videospot za „Vrati se“ snimljen je u idiličnim zimskim pejzažima Grabovca i okolice, dodatno naglašavajući emotivnost pjesme.



I dok se glazbena industrija mijenja, Saša Lozar ostaje vjeran sebi – iskren, predan i uvijek otvoren prema publici. Njegov koncert u dvorani Vatroslav Lisinski 2016. godine, na kojem su mu se pridružili prijatelji i kolege iz raznih faza karijere, bio je kruna dosadašnjeg rada i dokaz koliko je voljen među kolegama i obožavateljima.

Zašto je Saša Lozar važan?

Saša Lozar nije samo pjevač, on je simbol ustrajnosti, talenta i skromnosti. Njegova sposobnost da se prilagodi, uči i napreduje, inspiracija je mnogima. Od dječaka koji je sanjao o velikoj sceni, preko boy banda i solo karijere, do radijskog etera i televizijskih transformacija – Saša Lozar pokazuje da je moguće ostvariti snove, ali i ostati svoj.



Njegov glas i pjesme ostaju, ali još važnije – ostaje osjećaj da je hrvatska glazbena scena bogatija zahvaljujući jednom dječaku iz Laduča koji je imao hrabrosti slijediti svoje srce.