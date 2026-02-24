Bivša članica grupa Putokazi i Gustafi za 24sata: Superstar mi je bio jedna važna lekcija...

Pjesmu 'Još si tu', radio je Blaž Andračić, a već pri prvom slušanju osjetila sam je kao nešto svoje. Tematski i emotivno potpuno me dotaknula i vrlo brzo sam je prihvatila kao dio sebe. Za mene ona predstavlja tihi, ali snažan povratak glazbi, iskren, nenametljiv i prožet emocijama koje su cijelo vrijeme bile prisutne, čak i tijekom moje pauze, govori nam glazbenica Ana Antolović, koja je publici poznata kao nekadašnja članica vokalne skupine Putokazi, potom kao dio istarskog sastava Gustafi, te sudjelovanju u drugoj sezoni RTL-ova showa 'Superstar'.

- Iako moje razdoblje u Putokazima nije trajalo dugo, kroz Putokaze sam stekla temeljnu disciplinu i profesionalni odnos prema glazbi. Znatno duže i intenzivnije razdoblje provela sam s Gustafima koji su mi donijeli slobodu, energiju i snažan scenski identitet. Danas na ta razdoblja gledam s velikom zahvalnošću jer su me oblikovala ne samo kao izvođačicu, već i kao osobu - priznaje Ana.

Foto: Karlos Kole

Sa članicama Putokaza danas više nije u kontaktu. U tome ne vidi ništa neobično jer je u toj skupini provela kratko.

- S članovima Gustafa u kontaktu sam već dugi niz godina, a ta se povezanost posebno vidi kroz Božićne koncerte, na kojima se okupljamo svi koji smo u različitim razdobljima bili dio tog sastava. Ti susreti uvijek imaju posebnu emociju i potvrđuju koliko je to razdoblje ostavilo snažan trag - dodaje glazbenica.

Zbog zdravstvenih razloga povukla se iz javnosti. Odluka joj, priznaje, nije bila laka.

- Ta odluka mi je bila iznimno teška jer je značila odvajanje od nečega što je u tom trenutku bilo velik dio mog identiteta. Ipak, zdravlje je zahtijevalo da stanem i poslušam vlastite granice. Najveću podršku pronašla sam u krugu ljudi koji su razumjeli situaciju i poštovali moju odluku, ali i u vlastitoj unutarnjoj snazi koja mi je pomogla da prihvatim da ponekad treba napraviti korak unatrag kako bi se kasnije moglo nastaviti dalje - ističe.

Tijekom pauze posvetila se sebi i vlasititom životnom balansu: 'U tom sam se razdoblju zaposlila u autoškoli, gdje sam radila kao instruktorica vožnje, što mi je donijelo jednu potpuno drugačiju svakodnevicu i odgovornost. Taj odmak od scene pomogao mi je da se stabiliziram, ojačam i kasnije vratim glazbi mirnija, sigurnija i zrelija'.

Foto: Karlos Kole

U tom razdoblju prijavila se i u drugu sezonu RTL-ova showa 'Superstar', koji danas vidi kao iskustvo iz kojeg je mnogo naučila.

- Iako je to bila prilika za pojavljivanje pred širom publikom, za mene je to ujedno bilo i razdoblje u kojem sam puno naučila o sebi, svojim granicama i o tome kakve projekte u budućnosti želim, a kakve ne. Danas na to razdoblje gledam kao na lekciju koja me naučila da pažljivije biram projekte i da više vjerujem vlastitom osjećaju, čak i kada to znači napraviti korak u stranu - priznaje.

Glazbu nije napustila. Nedavni duet s Duškom Lokinom na baladi 'S nama je plakala kiša' bio je prvi korak povratka.

- Do suradnje s Duškom Lokinom došlo je preko zajedničkih prijatelja, koji su nas povezali oko pjesme za koju se pokazalo da nam oboma odgovara. 'S nama je plakala kiša' nastajala je u profesionalnoj i mirnoj atmosferi, s jasnim fokusom na interpretaciju i poruku pjesme. Snimanje je proteklo vrlo jednostavno i korektno, bez velikih anegdota, ali uz međusobno poštovanje koje je rezultiralo skladnom i prirodnom suradnjom - prisjeća se Ana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Anini daljnji planovi su nastaviti raditi, snimati nove pjesme i polako se vraćati glazbi tempom koji joj odgovara.

- U ovom trenutku fokusirana sam na nove pjesme koje se snimaju. Želja mi je stvarati bez pritiska i žurbe te graditi stabilan i dugoročan glazbeni put, temeljen na iskrenosti, iskustvu i osobnom zadovoljstvu - zaključila je.

Foto: Karlos Kole