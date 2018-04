Bivša cura pokazala privatne fotke DJ-a Aviciija: 'Srami se'

Šveđanin DJ Avicii i Amerikanka Emily Goldberg bili su u vezi dvije godine. Prekinuli su 2015., a ona kaže kako su nakon svih trzavica ostali u korektnim odnosima. Emily je danas na svojoj društvenoj mreži objavila posvetu glazbeniku koji je jučer poslijepodne preminuo u 29. godini u Omanu.

Foto: Privatni album

- Hajde dušo, ne diži ruke od nas. Odaberi me i pokazat ću ti što je ljubav - napisala je Goldberg i dodala kako su to stihovi pjesme 'Enough Is Enough' koje je DJ još 2011. napisao za nju. Danas joj je, tvrdi, žao što se nije pridržavala tih riječi i bila vrijedna njegove ljubavi.

Foto: Privatni album

- Bio je moj najbolji prijatelj. Ne mogu vjerovati da više nikada neću vidjeti njegovo lice. Još uvijek zbrajam svoje misli. Hvala vam za sve divne riječi i poruke - rekla je Emily. Za kraj je dodala njegove stihove 'Wake me up when it's all over' (Probudi me kada sve ovo završi).

Foto: Privatni album

No njezina posveta izazvala je bijes mnogih Aviciijevih obožavatelja. Smatraju da se Goldberg promovira na račun njegove smrti.

- Prekinuli ste prije tri godine. Stvarno nema potrebe da sada izvlačiš pojedinosti o vama, sram te bilo. Imaj poštovanja prema njegovoj obitelji - jedan je od komentara. No bilo je i onih pozitivnih koji su Amerikanku bodrili i zahvalili joj se na, do sada, neviđenim fotografijama glazbenika.

Foto: Privatni album

- Svatko na svoj način izražava tugu, a ovo je moj ispušni ventil. Ne sudite jer ne znate što se dogodilo među nama. On će zauvijek biti dio mene i moje prošlosti - rekla je Emily.

Foto: Privatni album

Zatim je otišla 'korak dalje' i objavila 'screenshot' njihovog privatnog dopisivanja preko mobitela. Emily je Aviciiju poslala fotografiju svoje mačke i napisala mu da ga voli.

Foto: Privatni album

- I ja tebe volim Emily. Fališ mi. Kada je tvoj let? Kako si? - napisao joj je DJ Avicii. O njegovom ljubavnom životu, ne zna se mnogo, jer ga je skrivao od javnosti.

Prije Goldberg, bio je u vezi s Kanađankom Racquel Natashom Bettencourt (30) s kojom se pohvalio da je bio u Parizu.

Foto: Privatni album

Par je bio zajedno od 2013., a prekinuli su nakon godinu dana. Racquel, za sada, nije ništa komentirala o Aviciijevoj smrti kojoj uzrok još nije poznat.