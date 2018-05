Harryjeva bivša: Chelsy Davy zamišljeno gledala u mladence

Na kraljevskom vjenčanju u Windsoru pojavila se i bivša djevojka princa Harryja (33), Chelsy Davy (32). Na događaj je došla odjevena u tamno plavoj haljini modne kuće 'Alaia'. Društvo joj je pravila Cressida Bonas, bivša djevojka Harryja s kojom je prekinuo prije četiri godine.

“I’m fine. This is fine. Why do you ask?”- #PrinceHarry’s ex #ChelsyDavy #RoyalWedding pic.twitter.com/X33lLekJf7