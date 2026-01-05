Obavijesti

Show

Komentari 0
KRALJEVSKA OBITELJ

Princ Harry se nada pomirenju: Želi da kralj Charles vidi unuke

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Princ Harry se nada pomirenju: Želi da kralj Charles vidi unuke
11
Foto: Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATION/Andrew Matthews/Press Association/PIXSELL

Izvori bliski Sussexima tvrde da vojvoda od Sussexa priželjkuje obiteljski susret 2026., u trenutku kada se kraljevo zdravstveno stanje stabilizira

Princ Harry navodno "očajnički želi" da kralj Charles u 2026. godini doputuje u Montecito kako bi upoznao i proveo vrijeme sa svojim unucima, šestogodišnjim Archiejem i četverogodišnjom Lilibet. Kako tvrde prijatelji vojvode i vojvotkinje od Sussexa, Harry se nada da će se, unatoč dugogodišnjim obiteljskim napetostima, otvoriti prostor za osobni i emotivni susret.

Prema pisanju britanskih medija, kralj Charles i princ William u travnju bi trebali odvojeno putovati u Sjedinjene Američke Države u sklopu diplomatskih i gospodarskih aktivnosti usmjerenih na oživljavanje važnog trgovinskog sporazuma koji je ranije bio stavljen na čekanje. Iako se ti posjeti ne povezuju izravno s obiteljskim razlozima, Harry se navodno nada da bi kralj mogao pronaći vrijeme i za privatni dolazak u Kaliforniju.

Britain's Prince Harry and Meghan visit Colombia
Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS

Vjeruje se da kralj Charles svoje najmlađe unuke nije vidio od lipnja 2022. godine, kada su se članovi kraljevske obitelji okupili povodom Platinastog jubileja kraljice Elizabete II. Od tada su odnosi dodatno zahladili, a prepreke su uključivale i sigurnosna pitanja te kraljevo narušeno zdravstveno stanje, piše Daily Mail.

Podsjetimo, Harryjev dugogodišnji spor s britanskim vlastima oko ukidanja policijske zaštite, financirane iz javnih sredstava, znatno je ograničio njegova putovanja u Ujedinjeno Kraljevstvo, osobito s djecom. Istodobno, kraljeva borba s rakom značila je da putovanje u SAD neko vrijeme nije bilo realna opcija.

BLAGDANSKI DUH Rijetka obiteljska fotka: Harry i Meghan pozirali su s djecom
Rijetka obiteljska fotka: Harry i Meghan pozirali su s djecom

Situacija se, međutim, posljednjih mjeseci počela mijenjati. Kralj Charles je u rijetkoj video-poruci otkrio da će se njegovo liječenje u novoj godini znatno smanjiti. Nakon što mu je bolest dijagnosticirana u veljači 2024., monarh je istaknuo da je doživio značajan napredak u liječenju, koje je opisao kao "osobni blagoslov".

Britain's Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex, visit Colombia
Foto: Colombia Vice Presidency/REUTERS

Dodatni poticaj mogućem susretu dolazi i iz sigurnosnog aspekta. Prema izvorima bliskim obitelji Sussex, princ Harry je nakon nove procjene rizika dobio jamstva da će mu tijekom boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu ponovno biti osigurana cjelodnevna naoružana zaštita. Podsjetimo, zaštita mu je ukinuta 2020. godine nakon što se povukao s kraljevskih dužnosti, što je tada izazvalo njegovu snažnu reakciju.

Iako zasad nema službene potvrde o mogućem dolasku kralja Charlesa u Montecito, izvori tvrde da Harry i dalje gaji nadu u pomirenje i vjeruje da bi upravo susret s unucima mogao biti ključan korak prema obnovi narušenih obiteljskih odnosa.

U EMISIJI KOD COLBERTA Svi pričaju o ovom gostovanju princa Harryja! 'Jako neugodno'
Svi pričaju o ovom gostovanju princa Harryja! 'Jako neugodno'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO U 'Život na vagi' ušla je sa 213,6 kilograma, a evo kako sad izgleda Splićanka Katarina...
DVA MJESECA NAKON SHOWA

FOTO U 'Život na vagi' ušla je sa 213,6 kilograma, a evo kako sad izgleda Splićanka Katarina...

U devetu sezonu showa 'Život na vagi' ušla je sa 213,6 kilograma, a na finalnom vaganju Splićanka Katarina Ondini imala je 167,7. Ni nakon izlaska iz showa Katarina nije odustala od promjena koje je ondje započela
Evo što će biti u omiljenim serijama u ponedjeljak: Katarina dobiva novu ponudu...
DNEVNI PREGLED

Evo što će biti u omiljenim serijama u ponedjeljak: Katarina dobiva novu ponudu...

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljak 5. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La Promesa', 'Chicago P.D.', 'Cacau'...
Uh! Nakon ponoći u domu Nives Celzijus postalo je vrlo vruće
TEMPERATURA NAGLO PORASLA

Uh! Nakon ponoći u domu Nives Celzijus postalo je vrlo vruće

U domu Nives Celzijus kasni sati očito nisu rezervirani samo za spavanje. U ponoć, točnije, oko jedan ujutro, pekla je kolačiće. U pidžami. Sasvim opušteno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026