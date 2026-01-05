Princ Harry se nada pomirenju: Želi da kralj Charles vidi unuke

Princ Harry navodno "očajnički želi" da kralj Charles u 2026. godini doputuje u Montecito kako bi upoznao i proveo vrijeme sa svojim unucima, šestogodišnjim Archiejem i četverogodišnjom Lilibet. Kako tvrde prijatelji vojvode i vojvotkinje od Sussexa, Harry se nada da će se, unatoč dugogodišnjim obiteljskim napetostima, otvoriti prostor za osobni i emotivni susret.

Prema pisanju britanskih medija, kralj Charles i princ William u travnju bi trebali odvojeno putovati u Sjedinjene Američke Države u sklopu diplomatskih i gospodarskih aktivnosti usmjerenih na oživljavanje važnog trgovinskog sporazuma koji je ranije bio stavljen na čekanje. Iako se ti posjeti ne povezuju izravno s obiteljskim razlozima, Harry se navodno nada da bi kralj mogao pronaći vrijeme i za privatni dolazak u Kaliforniju.

Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS

Vjeruje se da kralj Charles svoje najmlađe unuke nije vidio od lipnja 2022. godine, kada su se članovi kraljevske obitelji okupili povodom Platinastog jubileja kraljice Elizabete II. Od tada su odnosi dodatno zahladili, a prepreke su uključivale i sigurnosna pitanja te kraljevo narušeno zdravstveno stanje, piše Daily Mail.

Podsjetimo, Harryjev dugogodišnji spor s britanskim vlastima oko ukidanja policijske zaštite, financirane iz javnih sredstava, znatno je ograničio njegova putovanja u Ujedinjeno Kraljevstvo, osobito s djecom. Istodobno, kraljeva borba s rakom značila je da putovanje u SAD neko vrijeme nije bilo realna opcija.

Situacija se, međutim, posljednjih mjeseci počela mijenjati. Kralj Charles je u rijetkoj video-poruci otkrio da će se njegovo liječenje u novoj godini znatno smanjiti. Nakon što mu je bolest dijagnosticirana u veljači 2024., monarh je istaknuo da je doživio značajan napredak u liječenju, koje je opisao kao "osobni blagoslov".

Foto: Colombia Vice Presidency/REUTERS

Dodatni poticaj mogućem susretu dolazi i iz sigurnosnog aspekta. Prema izvorima bliskim obitelji Sussex, princ Harry je nakon nove procjene rizika dobio jamstva da će mu tijekom boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu ponovno biti osigurana cjelodnevna naoružana zaštita. Podsjetimo, zaštita mu je ukinuta 2020. godine nakon što se povukao s kraljevskih dužnosti, što je tada izazvalo njegovu snažnu reakciju.

Iako zasad nema službene potvrde o mogućem dolasku kralja Charlesa u Montecito, izvori tvrde da Harry i dalje gaji nadu u pomirenje i vjeruje da bi upravo susret s unucima mogao biti ključan korak prema obnovi narušenih obiteljskih odnosa.