Bivša HRT-ova voditeljica Nikolina Ćosić čeka bebu

Novinarka Nikolina Ćosić objavila je na društvenim mrežama kako će ona i njen zaručnik, Marko Stjepanek, po prvi puta postati roditelji. Uz objavu na kojoj se vidi i trudnički trbuščić, Ćosić je napisala: 'Najslađa tajna više nije tajna'.

Par već zna i spol bebe, dolazi im maleni dječak, a to ih je ugodno iznenadilo.

- S obzirom na to da imam dvije sestre i nećakinju, u mojoj je obitelji to prvi dječak nakon dugo vremena, što nas sve jako veseli - rekla je Nikolina u intervjuu za Story.

Nikolina i Marko zaručili su se početkom godine na Karibima nakon tri godine veze, a iako su oboje Osječani upoznali su se u Zagrebu.

- Vjenčanje smo planirali za iduću godinu pa nam dolazak bebe zapravo ne mijenja puno planove. Razmišljali smo o tome da možda pomaknemo plan za godinu dana, ali zaključili smo da je jednostavnije imati svatove dok je beba još mala, nego kad krene hodati, pričati i istraživati svijet oko sebe pa smo ipak ostali pri prvotnim planu - rekla je Storyju.

Foto: Instagram

Nakon što je šest godina provela na HRT-u, gdje je bila jedna od najmlađih članica redakcije Informativnog programa i gdje je preuzela ulogu voditeljice popodnevnog ‘Dnevnika’, odlučila je napraviti zaokret u karijeri te se vratila u rodni Osijek. Tamo sada radi u PR-u a vodi i uređuje podcast Vox Medicus, posvećen medicinskim temama.