Obavijesti

Show

Komentari 0
STIŽE PRINOVA

Bivša HRT-ova voditeljica Nikolina Ćosić čeka bebu

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Bivša HRT-ova voditeljica Nikolina Ćosić čeka bebu
2
Foto: Instagram

Novinarka i voditeljica Nikolina Ćosić otkrila je kako očekuje prinovu s partnerom Markom Stjepanekom

Admiral

Novinarka Nikolina Ćosić objavila je na društvenim mrežama kako će ona i njen zaručnik, Marko Stjepanek, po prvi puta postati roditelji. Uz objavu na kojoj se vidi i trudnički trbuščić, Ćosić je napisala: 'Najslađa tajna više nije tajna'.

Par već zna i spol bebe, dolazi im maleni dječak, a to ih je ugodno iznenadilo.

- S obzirom na to da imam dvije sestre i nećakinju, u mojoj je obitelji to prvi dječak nakon dugo vremena, što nas sve jako veseli - rekla je Nikolina u intervjuu za Story.

NE ŽURI IM SE PRED OLTAR Zaručila se Nikolina Ćosić, bivša HRT-ova voditeljica: Otkrila je sve detalje romantične prosidbe
Zaručila se Nikolina Ćosić, bivša HRT-ova voditeljica: Otkrila je sve detalje romantične prosidbe

Nikolina i Marko zaručili su se početkom godine na Karibima nakon tri godine veze, a iako su oboje Osječani upoznali su se u Zagrebu. 

- Vjenčanje smo planirali za iduću godinu pa nam dolazak bebe zapravo ne mijenja puno planove. Razmišljali smo o tome da možda pomaknemo plan za godinu dana, ali zaključili smo da je jednostavnije imati svatove dok je beba još mala, nego kad krene hodati, pričati i istraživati svijet oko sebe pa smo ipak ostali pri prvotnim planu - rekla je Storyju.

Foto: Instagram
NAKON 6 GODINA RADA Voditeljica Nikolina Ćosić odlazi s HRT-a: Kolege joj pripremile emotivan video, rasplakala se
Voditeljica Nikolina Ćosić odlazi s HRT-a: Kolege joj pripremile emotivan video, rasplakala se

Nakon što je šest godina provela na HRT-u, gdje je bila jedna od najmlađih članica redakcije Informativnog programa i gdje je preuzela ulogu voditeljice popodnevnog ‘Dnevnika’, odlučila je napraviti zaokret u karijeri te se vratila u rodni Osijek. Tamo sada radi u PR-u a vodi i uređuje podcast Vox Medicus, posvećen medicinskim temama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vruće snimke! Sydney pozirala u donjem rublju bez šminke, a svi su gledali u njeno bujno poprsje
SNIMALA REKLAMU

Vruće snimke! Sydney pozirala u donjem rublju bez šminke, a svi su gledali u njeno bujno poprsje

Glumica samostalno promovira svoju liniju donjeg rublja SYRN, a sudeći prema prodaji - odlično joj ide. Nedavno je snimila i provokativni video u kojem je pozirala u topiću i gaćicama bez šminke
FOTO Bujna vatrena navijačica Magdalena bodri nogometaše, a evo kako je prije izgledala
BISTE LI JE PREPOZNALI?

FOTO Bujna vatrena navijačica Magdalena bodri nogometaše, a evo kako je prije izgledala

Navijačica Magdalena Keškić privukla je pozornost javnosti nakon Svjetskom prvenstvu u Katru zbog zanimljivog izgleda, a ni sada nije ostala 'dužna' svojim pratiteljima na društvenim mrežama.
Pjevač Cubisma nakon potresa u Venezueli: 'Sve se treslo, pokušavao sam doći do obitelji'
ZA 24SATA

Pjevač Cubisma nakon potresa u Venezueli: 'Sve se treslo, pokušavao sam doći do obitelji'

Odmah sam saznao što se dogodilo. Bio sam na internetu kad je netko objavio da se prije pet minuta dogodio potres. Prvo sam pokušavao dobiti sestru, nije mi se javljala, rekao nam je Ricardo Luque

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026