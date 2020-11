-\u00a0Kanye je doslovno isprao mozak cijeloj obitelji da svi misle... Ne znam ni sama \u0161to. Toliko pri\u010da o tome da sam ja ovakva i onakva, mislim da jednostavno nije vjerovao nikome tko je bio pokraj Kim - uvjerena je. Kanye ju je znao zvati u rane jutarnje sate, a ona bi mu se uvijek javljala jer su bili super prijatelji i htjela je biti tu za njega kad god joj je trebao.\u00a0

- Slu\u0161ala sam ga. Govorila sam mu da ga volim, da je najbolji, da \u0107e se stvari popraviti. Ja sam bila osoba koju je zvao kad nije bio sretan zbog X, Y, Z. I \u0161to se dogodilo? Mo\u017eda se sve dogodilo jer sam ga blokirala, vi\u0161e nisam mogla razgovarati s njim. Nisam mogla, iscrpio me. Blokirala sam ga. O\u010dito\u00a0ga je to uzrujalo. Tad je krenulo da sam ovakva i onakva. Svi su krenuli za njim. Ako se tako lako povodite, onda mi se je*e za vas - rekla je.

Larsa je, dakako, zbog cijele situacije bila povrije\u0111ena, pogotovo zato \u0161to je smatrala da nije ni\u0161ta kriva. Za sebe ka\u017ee da im je bila iskrena najbolja prijateljica, a na Kim se ne ljuti jer shva\u0107a da je u\u010dinila ono \u0161to je mislila da je najbolje za njen odnos sa suprugom.\u00a0

- Volim te, bile smo najbolje prijateljice, pro\u0161le smo skupa kroz sve. Nikad ne bih napravila i\u0161ta \u0161to bi ugrozilo na\u0161 odnos, jer smo bile kao sestre, kao obitelj. No ako me mora\u0161 obrisati s dru\u0161tvenih mre\u017ea da ti doma bude bolje, u\u00a0redu. Ako Kanye misli da je Kim bolje bez mene, onda neka bude bez mene. Sve je u redu, izgledam li kao da patim, kao da me boli? Dobro sam, pre\u017eivjet \u0107u. Je li me boljelo? Je. No imam li dovoljno ljubavi drugdje? Imam. Pro\u0107i \u0107e i ovo - nastavila je Larsa.

Otkrila je i da je bila u vezi s Tristanom Thompsonom (29) prije nego je zapo\u010deo vezu s Khloe Kardashian (36) te da ga je upravo ona upoznala s obitelji Kardashian. Par ima nestabilnu vezu otkako se saznalo da ju je Tristan prevario s najboljom prijateljicom njene sestre Kylie Jenner (23), manekenkom Jordyn Woods (23). Za tu se aferu saznalo nekoliko dana prije nego \u0161to je Khloe i\u0161la roditi prvo dijete, djevoj\u010dicu True (2). \u0160u\u0161ka se kako su se sada pomirili, ali samo kako bi zajedno mogli odgajati malenu.\u00a0

- Ja sam se na neki na\u010din vi\u0111ala s njim prije Khloe. Prije nego je ona ili bilo tko od njih znao da on postoji. Do\u0161ao je zbog mene u Los Angeles, dovela sam ga na zabavu kod Kim. Ja sam ih upoznala. Tjedan dana ili deset dana kasnije po\u010deo se vi\u0111ati s Khloe. U redu je, briga me. Ja ne naganjam ono \u0161to nije za mene - rekla je.

I dok je avanturu s Tristanom 'priznala', odbacila je\u00a0tvrdnje da se nabacivala Travisu Scottu (29), s kojim najmla\u0111a \u010dlanica klana Kardashian/Jenner, Kylie\u00a0ima k\u0107er Stormi Webster (2).\u00a0