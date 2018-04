Bivša menadžerica tuži Mariah: 'Pati jer više nisu prijateljice'

Praktički se uselila k meni i želi postati reality zvijezda, požalila se svojedobno pjevačica Mariah Carey (48) prijateljici na svoju bivšu menadžericu Stellu Stolper (37) prijateljici. Stolper je sada odlučila tužiti Mariah za kršenje ugovora, piše američki portal TMZ.

Foto: Instagram

Bivša menadžerica tvrdi da je pjevačica prekršila američki Zakon o civilnim pravima i Pravilnik o pravednom zapošljavanju. Traži velik novčanu odštetu od Mariah, no ne zna se o kolikoj je svoti riječ. TMZ ističe da Stellu ne zanima toliko novac koliko je povrijeđena jer ju je pjevačica 'izbacila iz svog života'.

Foto: Instagram

- Ona i Mariah nisu imale običan poslovan odnos. Bile su dobre prijateljice i Stella ju je tješila kada je prekinula sa zaručnikom Jamesom Packerom, a bila je uz nju i u svim drugim teškim trenucima - ispričala je prijateljica menadžerice. Pjevačica je bivšu komičarku zaposlila 2013. kako bi malo 'protresla' svoju karijeru.

Foto: Instagram

Mariah i Stella su ubrzo postale 'nerazdvojne', a prije godinu i pol pjevačici je zasmetao odnos Stelle prema njoj. Rekla je kako se Stopler ne ponaša poput njezine menadžerice.

- Umjesto menadžerice postala je televizijska producentica. Tjera Mariah da čini sve što ona želi - istaknula je prijateljica pjevačice. Stella je nagovorila Mariah da snimi reality show 'Mariahin svijet' kako bi se ona kao izvršna producentica i 'veliki um' iza toga proslavila. Pjevačica je nedavno progovorila kako je 2001. saznala da ima bipolarni poremećaj, no nije htjela 'prihvatiti' da ima tu bolest.

Foto: Instagram

- Do nedavno sam živjela u poricanju i izolaciji te stalnom strahu da će me netko razotkriti - ispričala je pjevačica. Kaže da joj je bolest bila 'teški teret za nositi' i da jednostavno više nije mogla to skrivati i sama se boriti s time. Krenula je na liječničke tretmane i kako tvrdi, okružila se pozitivnim ljudima i vratila se onome što voli, pisanju pjesama i stvaranju glazbe.

Foto: Instagram

Pjevačica je u vezi s plesačem Bryanom Tanakom (35), a s kolegom Nickom Cannonom (37) s kojim je bila u braku ima sinove, blizance Morocanna i Monroe (6).