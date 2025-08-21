Članica bivšeg sastava 'Spice Girls' zajedno se s obitelji odlučila odmoriti na našoj obali. Nedavno su viđeni na Pelješcu, a sada su posjetili i Nacionalni park Krka.
Bivša 'Spajsica' i njen suprug uživali u posjeti nacionalnom parku Krka: 'Oduševljeni su!'
Jedna od članica nekadašnjeg popularnog sastava 'Spice Girls', Geri Halliwell, uživa u Lijepoj Našoj sa suprugom. Nakon što su nedavno viđeni kod Pelješca, par se zaputio u posjeti Nacionalnog parka Krka. Na službenom profilu nacionalnog parka na društvenim mrežama objavljene su fotografije Geri Halliwell i njezinog supruga Christiana Hornera pored predivnih slapova jednog od najvećih bisera Hrvatske.
- Nacionalni park 'Krka' posjetili su Geri Halliwell, poznata bivša članica grupe Spice Girls, i njezin suprug Christian Horner. Oduševila ih je prirodna vrijednost Skradinskog buka – a nama je bila čast ugostiti ih! - piše ispod objave.
Christian Horner je 20 godina bio šef momčadi Red Bulla, ali je početkom srpnja dobio otkaz. Sa bivšom 'spajsicom' je od 2014. godine.
