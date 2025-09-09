Melinina susjeda, Srpkinja koja također već godinama živi u Monaku, otkrila je detalje i o njezinom novom partneru, milijunašu...
Bivša žena Harisa Džinovića živi u luksuzu: Nosi Hermes torbe, viđa se sa starijim milijunašem
Bivša supruga popularnog pjevača Harisa Džinovića (74), Melina Galić (46), pronašla je novi raj za bogataše na luksuznoj Azurnoj obali. Njezina nova životna priča ispisuje se u sjeni monaških luksuza, gdje uživa u bogatstvu koje joj osigurava njezin novi partner, 20 godina stariji milijunaš, prenosi Kurir.
Nakon što je završila brak s Harisom, Melina se nastanila u prestižnom Monaku, a njezin novi životni partner osigurao joj je navodno stan vrijedan više desetaka milijuna eura. Njezina susjeda, Srpkinja koja također već godinama živi tamo, otkrila je detalje i o njezinom novom partneru, milijunašu. Iako stan nije u njezinom vlasništvu, on joj omogućava da živi u luksuzu koji Monako nudi, uživajući u svemu što ovaj grad može pružiti, piše Kurir.
- Ovaj stan u kome je sad Melina nije njezin, već je u vlasništvu njezina dečka. On tu nekretninu ima već nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Točno je da je milijunaš, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš - rekla je susjeda.
Melina nije samo uživala u opuštanju na luksuznim jahtama i sunčanju na privatnim plažama. Kroz brojna poznanstva, pokrenula je vlastiti butik u kojem prodaje haljine, a lokalni mediji navode kako je za njegov početak zaslužan njezin partner koji je organizirao sve potrebne kontakte.
Kao dodatak bogatstvu, Melina se često može vidjeti u trgovinama luksuznih brendova poput Hermèsa, gdje je kupila nekoliko torbica, svaka procijenjena na više od 50 tisuća eura.
Melina s Džinovićem ima dvoje djece, kćer Đinu i sina Kana, koje nastavlja viđati i održavati prijateljski odnos s bivšim suprugom.
