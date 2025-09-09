Obavijesti

PREMA RIJEČIMA SUSJEDE

Bivša žena Harisa Džinovića živi u luksuzu: Nosi Hermes torbe, viđa se sa starijim milijunašem

Foto: Antonio Ahel/ATAIMages/PIXSELL

Melinina susjeda, Srpkinja koja također već godinama živi u Monaku, otkrila je detalje i o njezinom novom partneru, milijunašu...

Bivša supruga popularnog pjevača Harisa Džinovića (74), Melina Galić (46), pronašla je novi raj za bogataše na luksuznoj Azurnoj obali. Njezina nova životna priča ispisuje se u sjeni monaških luksuza, gdje uživa u bogatstvu koje joj osigurava njezin novi partner, 20 godina stariji milijunaš, prenosi Kurir.

Nakon što je završila brak s Harisom, Melina se nastanila u prestižnom Monaku, a njezin novi životni partner osigurao joj je navodno stan vrijedan više desetaka milijuna eura. Njezina susjeda, Srpkinja koja također već godinama živi tamo, otkrila je detalje i o njezinom novom partneru, milijunašu. Iako stan nije u njezinom vlasništvu, on joj omogućava da živi u luksuzu koji Monako nudi, uživajući u svemu što ovaj grad može pružiti, piše Kurir.

- Ovaj stan u kome je sad Melina nije njezin, već je u vlasništvu njezina dečka. On tu nekretninu ima već nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Točno je da je milijunaš, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš -  rekla je susjeda.

Melina nije samo uživala u opuštanju na luksuznim jahtama i sunčanju na privatnim plažama. Kroz brojna poznanstva, pokrenula je vlastiti butik u kojem prodaje haljine, a lokalni mediji navode kako je za njegov početak zaslužan njezin partner koji je organizirao sve potrebne kontakte.

Kao dodatak bogatstvu, Melina se često može vidjeti u trgovinama luksuznih brendova poput Hermèsa, gdje je kupila nekoliko torbica, svaka procijenjena na više od 50 tisuća eura. 

Melina s Džinovićem ima dvoje djece, kćer Đinu i sina Kana, koje nastavlja viđati i održavati prijateljski odnos s bivšim suprugom.

