Tjedan dana nakon smrti pjevača najpoznatijeg klasičnog multinacionalnog kvarteta Il Divo, Carlosa Marína, oglasila se sada i njegova bivša supruga Geraldine Larrosa (44).

S glazbenikom je ostala u dobrim odnosima iako od 2009. nisu bili u braku, a ispričala je i detalje o zadnjim trenucima Carlosova života.

- Prije nego što je intubiran rekao mi je zbogom, znao je da se neće izvući. To je bio najtužniji prizor u mom životu - kroz suze je izjavila Larrosa.

- Nazvao me i rekao mi da me ludo voli, da sam bila žena njegovog života. Zamolio me da se brinem o njegovoj obitelji. Pandemija mi ga je uzela - rekla je.

Carlos je prošli tjedan stavljen u induciranu komu jer je imao problema s kisikom, a vijest o smrti prenijeli su članovi skupine Il Divo na društvenim mrežama.

- S tugom u srcu vas obavještavamo da je naš prijatelj i partner Carlos Marin preminuo. Nedostajat će prijateljima, obitelji i obožavateljima. Osoba takvog glasa i osobnosti se više neće ponoviti - piše u objavi na Twitteru.

Britanski mediji prenose da je preminuo od posljedica koronavirusa.