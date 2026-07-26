Bivša zvijezda 'Top Geara' uživa u siru i vrhnju na Sljemenu...

Richard Hammond, bivši voditelj popularne britanske emisije o automobilima, odlučio je potražiti osvježenje u poznatom planinarskom domu na Sljemenu, nakon što se s društvom na motorima popeo na vrh Medvednice.

Foto: LinkedIn

- Puntijarku je posjetio Richard Hammond! Grupa od desetak motorista stala je na sljemenskoj cesti i baš u Puntijarki se odlučili malo osvježiti. Vjerojatno su prepoznali da smo odlučili obnoviti roštiljarnicu! Sjedili neko vrijeme pa kako ih naše planinarke nisu gađale grudnjacima… odlučili otići. Na slici g.moja malenkost i g.Richard Hammond. Rekao bi Dear Leader Joe - Dragi Vođa… njemu uspomena za cijeli život, a meni par sekundi poziranja - napisao je u objavi na svom LinkedIn-u vlasnik popularnog planinarskog doma.

Foto: LinkedIn

Ljudi u komentarima ispod objave bili su oduševljeni posjetom popularnog britanskog voditelja.

- Što jest, jest, dvije legende! - pisalo je u jednom komentaru.

- Sjajno! - rekao je pratitelj u drugom komentaru.

Podsjetimo, Hammond je prvo bio voditelj u emisiji 'Top Gear', a zatim je zajedno s kolegama iz 'Top Geara' počeo voditi novu emisiju posvećenu automobilima 'The Grand Tour', no 2023. slavni trojac, Richard Hammond, James May i Jeremy Clarkson, odlučio je napustiti emisiju nakon 20 godina suradnje. Početkom prošle godine Hammond je iznenadio obožavatelje objavom kako se razvodi od svoje supruge i to nakon 28 godina braka.

- Uvijek ćemo biti dio života jedno drugoga i ponosni smo na obitelj koju smo stvorili. Nećemo dalje komentirati i iskreno se nadamo da će naša privatnost, kao i privatnost naše djece, biti poštovana u ovim trenucima - rekao je tada slavni voditelj.