Obavijesti

Show

Komentari 4
DOŠAO NA MOTORU

Bivša zvijezda 'Top Geara' uživa u siru i vrhnju na Sljemenu...

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Bivša zvijezda 'Top Geara' uživa u siru i vrhnju na Sljemenu...
2
Foto: LinkedIn
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Bivši voditelj popularne emisije pozirao je u planinarskom domu na Sljemenu

Admiral

Richard Hammond, bivši voditelj popularne britanske emisije o automobilima, odlučio je potražiti osvježenje u poznatom planinarskom domu na Sljemenu, nakon što se s društvom na motorima popeo na vrh Medvednice.

Foto: LinkedIn

- Puntijarku je posjetio Richard Hammond! Grupa od desetak motorista stala je na sljemenskoj cesti i baš u Puntijarki se odlučili malo osvježiti. Vjerojatno su prepoznali da smo odlučili obnoviti roštiljarnicu! Sjedili neko vrijeme pa kako ih naše planinarke nisu gađale grudnjacima… odlučili otići. Na slici g.moja malenkost i g.Richard Hammond. Rekao bi Dear Leader Joe - Dragi Vođa… njemu uspomena za cijeli život, a meni par sekundi poziranja - napisao je u objavi na svom LinkedIn-u vlasnik popularnog planinarskog doma.

RICHARD HAMMOND Rimac u društvu voditelja 'Top Geara': 'Naša omiljena crash test lutka, sada se nije razbio'
Rimac u društvu voditelja 'Top Geara': 'Naša omiljena crash test lutka, sada se nije razbio'
Foto: LinkedIn

Ljudi u komentarima ispod objave bili su oduševljeni posjetom popularnog britanskog voditelja.

- Što jest, jest, dvije legende! - pisalo je u jednom komentaru.

- Sjajno! - rekao je pratitelj u drugom komentaru.

NA BIVŠEM TWITTERU Zvijezda 'Top Geara' se razvodi: 'Nakon zajedničkih 28 godina, našem braku došao je kraj...'
Zvijezda 'Top Geara' se razvodi: 'Nakon zajedničkih 28 godina, našem braku došao je kraj...'

Podsjetimo, Hammond je prvo bio voditelj u emisiji 'Top Gear', a zatim je zajedno s kolegama iz 'Top Geara' počeo voditi novu emisiju posvećenu automobilima 'The Grand Tour', no 2023. slavni trojac, Richard Hammond, James May i Jeremy Clarkson, odlučio je napustiti emisiju nakon 20 godina suradnje. Početkom prošle godine Hammond je iznenadio obožavatelje objavom kako se razvodi od svoje supruge i to nakon 28 godina braka.

- Uvijek ćemo biti dio života jedno drugoga i ponosni smo na obitelj koju smo stvorili. Nećemo dalje komentirati i iskreno se nadamo da će naša privatnost, kao i privatnost naše djece, biti poštovana u ovim trenucima - rekao je tada slavni voditelj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Volite 'Cobru 11'? Evo kako danas izgleda Semir Gerkhan
GLUMAC ERDOGAN ATALAY

FOTO Volite 'Cobru 11'? Evo kako danas izgleda Semir Gerkhan

Jedna od serija koju i mladi i stari često vole 'škicnuti' na domaćim televizijama svakako je 'Cobra 11', njemačka akcijska serija koja se počela prikazivati 1996. godine, a od tada je gledaju u oko 140 zemalja
FOTO Mokra Maja Šuput izbacila je adute! Zvijezde joj drže bujni dekolte i minijaturne gaćice
JOŠ MALO VRUĆIH FOTKI

FOTO Mokra Maja Šuput izbacila je adute! Zvijezde joj drže bujni dekolte i minijaturne gaćice

Maja Šuput ponovno je zavirila u svoju bogatu kolekciju bikinija i izvukla novi adut. Prije večerašnjeg koncerta u Ližnjanu uskočila je u bazen u bijelom modelu sa zlatnim morskim zvijezdama. Jedna zvijezda krasila je gornji dio bez naramenica, druga gaćice. 'Ne lovim zvijezde, nosim jednu', poručila je pjevačica
Alka Vuica pokazala je unuka: 'Ljubavi mala, voli te nona'
NIJE SKRIVALA EMOCIJE

Alka Vuica pokazala je unuka: 'Ljubavi mala, voli te nona'

Nekoliko dana nakon što je postala baka, pjevačica je pratiteljima pokazala sina Ariana s novorođenim dječakom u naručju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026