<p>Brazilac <strong>Rodrigo Alves</strong> (35) proslavio se kao 'ljudski Ken'. Prošao je brojne operacije, a jednom je prilikom i priznao kako su ga i plaćali da bude u ulozi Kena. No, on tu nije stao. S operacijama je išao do te mjere da je postao Barbie. Tvrdi kako je oduvijek znao da želi biti žena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bivši ljudski Ken napravio je mačkaste oči</strong></p><p>Nedavno je najavio i promjenu imena, što je naposljetku učinio. Sada mu je ime <strong>Jessica</strong>, koje je stavio i na društvenim mrežama. Ponosno ističe svoje obline i ne skriva sreću otkako je prošao transformaciju. Nerijetko odijeva uske haljine i suknje, a sada je za šetnju ulicama Londona odabrao drugačiju modnu kombinaciju. Odjenuo je pripijene hlače i majicu, a čini se kako je 'zaboravio' odjenuti grudnjak pa su mu se nazirale bradavice.</p><p>No, nije mario za to, već je ponosno prolazi Londonom, a uz to i 'okinuo' fotografije. Njegova obitelj u svemu ga podržava, a podršku mu pružaju i njegovi pratitelji.</p><p>- Nikada nikog nije povrijedio, pustite ga da bude ono što želi - pišu mu u komentarima ispod objavljenih fotografija na Instagramu.</p><p>No, bivšem ljudskom Kenu ostala je još jedna neostvarena želja. Htio bi imati dijete i ostvariti se kao majka.</p><p>- Razvio sam se kao osoba i ljudsko biće. Rodio sam se kao transrodna žena. Oduvijek sam znao da sam žena, igrao sam se s lutkama i bio u kontaktu sa svojom ženskim stranom. Potrebno je voljeti sebe. Sada bih volio imati dijete i biti s nekim tko me prihvaća onim što jesam - ispričao je za <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8517265/Rodrigo-Alves-changing-Jessica-wants-BABY.html" target="_blank">strane medije</a>. </p><p>Pokušavao je snaći se u muškom tijelu, biti muškarac, ali to ga je činilo jako nesretnim i depresivnim. Brazilac je imao više od 70 plastičnih operacija, ali ne krije sreću što mu se napokon ostvario san i postao je žena.</p><p>- Trebam još dvije ili tri operacije kako bi završio svoju transformaciju. Kasnije, kunem se, prestajem s plastičnim operacijama - odlučan je Alves. </p><p> </p><p> </p>