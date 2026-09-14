Prema novom izvještaju, Hayden Panettiere je na dan smrti uzela tabletu koja je navodno sadržavala tragove fentanila
Izvor: Hayden Panettiere umrla je zbog tablete s fentanilom!
Hayden Panettiere preminula je prošlog mjeseca u Greenvilleu u Južnoj Karolini u dobi od 36 godina. Panettiere je navodno uzela oksikodon pomiješan s fentanilom, rekli su izvori za TMZ. Već nekoliko zrnaca tog snažnog opioida, koji je 50 puta jači od heroina, može uzrokovati smrtonosno predoziranje, prenosi Daily Mail.
Glumica je kupila je nekoliko lijekova, koji su inače na recept, uključujući oksikodon, od 'dugogodišnjeg dilera' iz Los Angelesa, izvijestio je spomenuti medij. Hayden i njezin dečko, agent za nekretnine Brian Hickerson, s kojim je imala turbulentnu vezu, doputovali su iz Los Angelesa u Južnu Karolinu dan prije njezine smrti. TMZ je izvijestio da je glumica tijekom leta uzela nekoliko tableta kupljenih u Los Angelesu, a nadležne službe navodno vjeruju da je tableta koju je uzela ujutro na dan smrti sadržavala spornu tvar.
Hickerson je primijenio Narcan, lijek koji brzo poništava učinke predoziranja opioidima, nakon što je pronašao Panettiere bez svijesti.Policija sada pokušava ući u trag osobi koja joj je navodno prodala smrtonosnu tabletu, navode izvori koji su razgovarali s medijima. Trenutačno nitko nije uhićen u vezi sa smrću Hayden Panettiere.
Hickerson se navodno prošlog tjedna sastao s istražiteljima Agencije za suzbijanje droga (DEA) dok su nastavljali istragu o njezinoj smrti. Detektivi su za Daily Mail potvrdili da su intervenirali u stambenoj zgradi u Greenvilleu nakon poziva hitnoj službi koji je uputio njezin 'poznanik', opisavši je kao osobu koja ne daje znakove života.
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