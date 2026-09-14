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Izvor: Hayden Panettiere umrla je zbog tablete s fentanilom!

Piše Maša Mai Čigir,
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Izvor: Hayden Panettiere umrla je zbog tablete s fentanilom!
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The 21st Annual Critics' Choice Awards | Foto: Lumeimages.com/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
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Prema novom izvještaju, Hayden Panettiere je na dan smrti uzela tabletu koja je navodno sadržavala tragove fentanila

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Hayden Panettiere preminula je prošlog mjeseca u Greenvilleu u Južnoj Karolini u dobi od 36 godina. Panettiere je navodno uzela oksikodon pomiješan s fentanilom, rekli su izvori za TMZ. Već nekoliko zrnaca tog snažnog opioida, koji je 50 puta jači od heroina, može uzrokovati smrtonosno predoziranje, prenosi Daily Mail.

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Bivši partner Hayden Panettiere uhićen nakon što je pijan radio nered i bacao stolce u restoranu
US actor Hayden Panettiere dies aged 36
Foto: Inga Kjer/EPA

Glumica je kupila je nekoliko lijekova, koji su inače na recept, uključujući oksikodon, od 'dugogodišnjeg dilera' iz Los Angelesa, izvijestio je spomenuti medij.  Hayden i njezin dečko, agent za nekretnine Brian Hickerson, s kojim je imala turbulentnu vezu, doputovali su iz Los Angelesa u Južnu Karolinu dan prije njezine smrti. TMZ je izvijestio da je glumica tijekom leta uzela nekoliko tableta kupljenih u Los Angelesu, a nadležne službe navodno vjeruju da je tableta koju je uzela ujutro na dan smrti sadržavala spornu tvar.

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Prijatelji Hayden Panettiere planirali intervenciju prije smrti
Hayden Panettiere (1989-2026)
Foto: AdMedia/SIPA

Hickerson je primijenio Narcan, lijek koji brzo poništava učinke predoziranja opioidima, nakon što je pronašao Panettiere bez svijesti.Policija sada pokušava ući u trag osobi koja joj je navodno prodala smrtonosnu tabletu, navode izvori koji su razgovarali s medijima. Trenutačno nitko nije uhićen u vezi sa smrću Hayden Panettiere.

Hickerson se navodno prošlog tjedna sastao s istražiteljima Agencije za suzbijanje droga (DEA) dok su nastavljali istragu o njezinoj smrti. Detektivi su za Daily Mail potvrdili da su intervenirali u stambenoj zgradi u Greenvilleu nakon poziva hitnoj službi koji je uputio njezin 'poznanik', opisavši je kao osobu koja ne daje znakove života.

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Traže njenog dilera? Partner Hayden Panettiere surađuje s Agencijom za suzbijanje droge

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