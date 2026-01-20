Miloš Mićović na Instagramu je odgovarao a pitanja pratitelja, koje je zanimalo je li pronašao djevojku po svom ukusu, kakva ona mora biti te što planira u budućnosti kada je obitelj u pitanju
Bivši 'Gospodin Savršeni' Miloš otkrio je svoj ljubavni status
Bivši sudionik showa 'Gospodin Savršeni', Miloš Mićović, ponovno je zaintrigirao javnost odgovarajući na pitanja pratitelja putem Instagram. Bez okolišanja je govorio o svom ljubavnom statusu, odnosima, upoznavanju preko društvenih mreža, ali i planovima vezanim uz obitelj, piše RTL.
Jedno od prvih pitanja bilo je ono koje najviše zanima publiku – je li slobodan i emocionalno dostupan. Miloš je odgovorio kratko:
"Single dok se stanje ne promjeni, da." Time je jasno poručio da trenutačno nije u vezi, ali i da ne zatvara vrata mogućim promjenama.
Pratitelje je zanimalo gdje povlači granicu kada su u pitanju nove prilike u istom odnosu. Njegov odgovor bio je vrlo direktan:
"Drugu da, zavisi, ali treću sigurno ne jer onda sam već magarac.", napisao je jasno Mićović.
Na temu modernih načina upoznavanja Miloš nije imao predrasude. Smatra da online komunikacija može biti dobar početak ako postoji dobar osjećaj:
"Ako se dobro 'ispita' druga strana, dobar je vajb, zašto ne probati.", rekao je jasno.
Osim izgleda, Miloš je otkrio što mu je zaista važno kod žene:
"Ponašanje, kultura, razmišljanje, dirty mind, gestama malim itd." Istaknuo je da karakter i sitni znakovi pažnje za njega imaju veću težinu od fizičkog dojma.
Na pitanje cijeni li trud djevojke koja mu se sviđa, odgovorio je smireno i zrelo:
"Cijenim uvijek trud ali je važno isto tako da nije uzaludan. Nije mi neophodan trud, ja sam jednostavan, samo da je djevojka normalna osoba što je danas najteže naći u moru gurua i životnih vodiča za ljubav." Dodao je i da mu je iskrenost od samog početka iznimno bitna.
Dotaknuo se i svoje vizije budućnosti. Na pitanje vidi li se jednog dana kao otac, bez razmišljanja je odgovorio:
"Naravno, želim biti najbolji mogući otac jednog dana ako Bog da. Volio bih dva dječaka i djevojčicu bar."
Na kraju se osvrnuo i na svoju ljubavnu prošlost, objašnjavajući zašto ga se često percipira kao samca:
"Nisam uvijek single, imao sam 3 duge veze. 2x5 godina cca i jednu od 2 godine... i kroz njih sam naučio šta više ne želim." Jasno je dao do znanja da iza njega stoje ozbiljni odnosi koji su ga oblikovali i pomogli mu da danas točno zna što traži – i što više ne želi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+