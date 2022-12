Bivši kandidati MasterChefa će pomoći sadašnjima u osvajanju 20.000 kuna: 'Zanimljiv dan'

Ovo je posljednji neeliminacijski izazov. Možete kuhati bez pritiska. Možete uživati. Samo opušteno, rekao je kandidatima chef Damir Tomljanović u 'MasterChefu'. Posljednja kutija iznenađenja u ovoj sezoni MasterChefa bit će posebna za posljednjih šest kandidata pete sezone.

Foto: Nova TV

- Mislim da svi osjećamo da je kraj blizu - rekla je Lora Cepetić koja zbog zarađenog imuniteta misli da neće kuhati, pa na galeriju dolazi u haljini i štiklama. No, ubrzo je vidjela da se u MasterChef kuhinji nalazi i jedna radna jedinica namijenjena njoj. 'Mislim da će ovo biti prvo kuhanje u kožnoj haljini. Trebam paziti da ne bi letjelo sve svugdje', kazala je Lora. 'Lora kuha u kožnoj haljini! Vrh!', komentirala je Maja Šabić.

Foto: Luka Dubroja

- Ponosan sam na sebe što sam u top šest. Vrijeme je brzo proletjelo - istaknuo je Marko Kolak prije izazova. Kada su podigli kutije, ispod se nisu nalazile namirnice, nego pribor za kuhanje, a svi su dobili različite stvari. 'Predmeti ispred vas simbolizirat će vaše današnje kuhanje i to u parovima', priopćio im je Damir te pozvao bivše kandidate MasterChefa iz prošle sezone.

Ivan Temšić, Gorana Milaković, Željka Bleuš, Tomislav Marković, Filip Pleteš i Roko Kulušić stigli su kako bi pomogli natjecateljima da bolje skuhaju predstojeći zadatak.

- Svi smo se razveselili i bit će jako, jako zanimljiv dan - rekla je Maja Jalšovec.

Foto: Luka Dubroja

- Predobro, odlično, baš sam zadovoljna - kaže Maja Šabić koja je htjela da joj par bude Gordana, a na kraju joj se i ostvarila želja.

- Poželio sam biti s Tomislavom u paru. Nekako mi se on u MasterChefu svidio. No, kad sam čuo da radi vegetarijanska jela, odustao sam od toga - otkrio je Marko. S obzirom na to da je špatula Roku najdraži kuhinjski predmet, a Marko je dobio špatulu, žiri je odredio da njih dvoje kuhaju zajedno.

- Kad sam vidjela mikser, pomislila sam da ću kuhati sa Željkom - rekla je Lora kojoj se za radnom jedinicom uskoro Željka i pridružila. 'Volim što je iskrena, što je stalno nasmiješena. To me i inspiriralo da se prijavim u MasterChef', kaže Lora. Filip Pleteš najradije voli gril tavu koja se nalazila ispod kutije Maje Jalšovec.

Foto: Luka Dubroja

Ivan Temšić izabrao je sifon koji se nalazi kod Mateje Alduk, pa su u paru njih dvoje. Tomislav je pak najradije koristio nož te je par Leu Jurešiću. Tko će od kandidata napravit najbolje zadano jelo i osvojiti 20.000 kuna, doznat ćemo u emisiji u četvrtak.

