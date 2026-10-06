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IZGUBIO TITULE

Bivši princ Andrew povukao je potez kakav kraljevska obitelj nije doživjela već stoljećima...

Piše Maša Mai Čigir,
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Bivši princ Andrew povukao je potez kakav kraljevska obitelj nije doživjela već stoljećima...
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Foto: TOBY MELVILLE/Press Association
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Pokreće pravnu bitku protiv policije, osporavajući zakonitost pretresa svojih nekretnina, čime postaje prvi član kraljevske obitelji koji se protivio kaznenom postupku nakon 1649. godine

Admiral

Bivši princ Andrew Mountbatten-Windsor opet je u središtu pozornosti jer je nakon uhićenja zbog sumnje na zlouporabu položaja sada pokrenuo pravnu bitku protiv policije jer osporava zakonitost pretresa svojih nekretnina. 

POJAVIO SE Bivši princ Andrew pojavio se u javnosti prvi put nakon uhićenja
Bivši princ Andrew pojavio se u javnosti prvi put nakon uhićenja
Thanksgiving Service For King Constantine Of The Hellenes
Foto: Jonathan Brady/REUTERS

Andrew Mountbatten-Windsor (66), kojem su nakon niza skandala oduzete kraljevske titule, pokrenuo je postupak protiv policije Thames Valley Police, a njegov pravni tim traži sudsku reviziju postupanja policije i tvrdi da pretrage njegovih domova, provedene u sklopu istrage nakon njegova uhićenja, nisu bile zakonite. Daily Telegraph prvi je izvijestio da je bivši princ ovim potezom postao prvi član britanske kraljevske obitelji koji je osporio zakonitost kaznenog postupka još od kralja Charlesa I. 1649. godine.

GLEDAO UTRKE KONJA Bivši princ Andrew prvi put u javnosti nakon uhićenja
Bivši princ Andrew prvi put u javnosti nakon uhićenja
FILE PHOTO: Royal Family's Christmas Day service at the Sandringham estate
Foto: Chris Radburn

Podsjetimo, Andrew je uhićen 19. veljače 2026., upravo na svoj 66. rođendan, zbog sumnje na kazneno djelo zlouporabe položaja u javnoj službi, a na ispitivanju je proveo gotovo 12 sati. Istraga se odnosi na razdoblje od 2001. do 2011. godine, kada je obnašao dužnost britanskog trgovinskog izaslanika. Policija istražuje sumnje da je u tom razdoblju Jeffreyju Epsteinu prosljeđivao osjetljive informacije povezane s radom britanske vlade.

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Foto: Ministarstvo pravosuđa SAD-a
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Bivši princ Andrew viđen sa smiješkom iako nije smio doći na kraljevsko uskršnje slavlje

Jedna od najtežih optužbi protiv njega stigla je od Virginije Giuffre, koja je tvrdila da ju je Epstein kao tinejdžericu uključio u svoju mrežu seksualnog iskorištavanja. Giuffre je tvrdila da je imala 17 godina kada ju je Epstein povezao s tadašnjim princem Andrewom te ga je optužila da je s njom u tri navrata imao seksualne odnose.

Aylsham Police Station amid a report of an arrest in Aylsham
Foto: Phil Noble

Njegova povezanost s Epsteinom ostavila je ozbiljne posljedice i na njegov položaj unutar britanske kraljevske obitelji. Kraljica Elizabeta II. 2022. godine oduzela mu je počasne vojne titule, a prestao je i službeno koristiti oslovljavanje 'Njegovo kraljevsko visočanstvo'.

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