Bivši suprug Halle Berry izgubio živce na sudu! Njihov sin (13) svjedočio gotovo četiri sata

Francuski glumac Olivier Martinez (60) izgubio je živce tijekom drugog dana sudskog ročišta u Los Angelesu, gdje se s bivšom suprugom, holivudskom zvijezdom Halle Berry (60), bori za skrbništvo nad njihovim sinom Maceom (13). Martinez je u utorak vidno uzrujan izašao iz sudnice u pratnji svog odvjetnika Patricka Baghdaseriansa, piše Page Sixa.

Na hodniku je s odvjetnikom žustro raspravljao o svjedočenju, a pritom je i psovao. Njih dvojica potom su otišla prema toaletu, odakle su se vratila nakon otprilike pet minuta. Što je točno izazvalo Martinezovu reakciju, zasad nije poznato jer se ročište održava iza zatvorenih vrata.

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Istoga dana iskaz je dala i Halle Berry, a među svjedocima se trebao pojaviti Jon Hay, djelatnik škole koju pohađa njihov sin. On je ranije izrazio zabrinutost zbog dječakova ponašanja u školi. Za razliku od bivšeg supruga, oskarovka je pred fotografima djelovala dobro raspoloženo. Na sud je stigla u crnom odijelu, sa sunčanim naočalama i torbicom, a okupljenima se kratko nasmiješila. Prvog dana ročišta, u ponedjeljak, društvo joj je radio zaručnik, glazbenik Van Hunt.

Foto: Instagram/Halle Berry

No iza njihovih dolazaka na sud krije se ozbiljan obiteljski sukob. Martinez je početkom listopada zatražio potpuno skrbništvo nad sinom, tvrdeći da ga je glumica 26. rujna fizički napala tijekom svađe zbog igranja videoigara u virtualnoj stvarnosti. Prema njegovim tvrdnjama, Halle je dječaka uhvatila za vrat i počela gušiti, pritom vičući: 'Tko je sad glavni?'

Sud je 1. listopada Martinezu odobrio privremenu zaštitnu mjeru protiv glumice te ograničio vrijeme koje smije provoditi sa sinom. Ipak, nije joj potpuno zabranio kontakte s dječakom. Halle je odlučno odbacila optužbe.

U sudskim dokumentima navela je da nikad nije fizički ni emocionalno zlostavljala sina. Objasnila je da je sukob počeo kad ga je zamolila da prestane igrati videoigre. Nakon što joj je uzeo mobitel, počeli su se naguravati u igri, što, prema njezinim riječima, često rade.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Glumica tvrdi da je dječak potom postao uzrujan i odgurnuo je, zbog čega je intervenirao njezin zaručnik Van Hunt, koji ih je razdvojio.

- Nikada nisam fizički, emocionalno niti na bilo koji drugi način zlostavljala Macea. I sama sam bila žrtva obiteljskog nasilja i pomažem njegovim žrtvama. Nikada ne bih naudila našem djetetu - poručila je Halle u sudskoj izjavi.

U obranu slavne majke stala je i njezina kći Nahla Aubry (18), koju je glumica dobila u vezi s manekenom Gabrielom Aubryjem.

- Nikada nisam vidjela da moja mama udara, šamara, guši, grabi ili na bilo koji drugi način fizički zlostavlja Macea - napisala je Nahla u izjavi koju je dostavila sudu.

Majku je opisala kao brižnog roditelja koji djeci pruža ljubav i podršku, ali zna biti strog kada je potrebno.

Posebnu pozornost izazvalo je svjedočenje samog Macea. Trinaestogodišnjak je u ponedjeljak proveo gotovo četiri sata dajući iskaz pred sudom, a sudac je prethodno naredio roditeljima da napuste sudnicu. Sadržaj njegova svjedočenja nije dostupan javnosti. Sud je odlučio da dječak smije govoriti isključivo o zahtjevu za zaštitnom mjerom koji je podnio njegov otac.

Halle se ranije protivila sinovu svjedočenju, tvrdeći da bivši suprug utječe na dječaka i priprema ga za izlazak pred sud. Martinez je, pak, inzistirao na tome da njihov sin mora dobiti priliku ispričati svoju verziju događaja. Glumica sad traži da sud ukine privremena ograničenja i vrati raniji dogovor prema kojem su roditelji ravnopravno dijelili skrbništvo. Želi i ponovno dobiti pravo konačne odluke o sinovu obrazovanju i mentalnom zdravlju u slučaju neslaganja s Martinezom.

Halle i Olivier vjenčali su se 2013. godine, a dvije godine poslije odlučili su se rastati. Njihov razvod službeno je okončan tek 2023., nakon osam godina sudskih postupaka. Ni nakon razvoda nisu uspjeli postići trajan dogovor o odgoju sina, a najnovija sudska bitka još traje.