Bivši suprug Jessice Albe viđen je s mladom manekenkom (25)

Bivši suprug glumice Jessice Albe (44), Cash Warren, opet je viđen s manekenkom Hanom Sun Doerr. Na fotografijama koje je dobio Page Six, Warren (46) je zagrlio Doerr (25) i poljubio je u obraz dok su njih dvoje u utorak navečer izašli na večeru u Beverly Hillsu.

Nosio je crne hlače i odgovarajuću majicu kratkih rukava, dok je njegova puno mlađa partnerica nosila bijelu slip haljinu s kožnom kratkom jaknom i odgovarajućim crnim čizmama. Dvojac je također viđen kako se smije držeći se za ruke dok je drugi par hodao iza njih.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Prije samo nekoliko tjedana Warren je viđen na kasnoj večeri s manekenkom - koja nevjerojatno sliči Albi.

Jessica Alba (44) je u siječnju na Instagramu objavila da se njezin i Warrenov brak došao kraju nakon gotovo 17 godina.

- Godinama sam na putu samospoznaje i transformacije – i kao pojedinac i u partnerstvu s Cashom. Ponosna sam na to kako smo rasli u našem braku tijekom posljednjih 20 godina i sada je vrijeme da započnemo novo poglavlje rasta kao pojedinci - napisala je tada Jessica Alba.

- Nastavljamo s ljubavlju, ljubaznošću i poštovanjem jedno prema drugome i zauvijek ćemo biti obitelj. Naša djeca ostaju naš najveći prioritet i u ovom trenutku molimo za privatnost - dodala je.

Alba – koja s Warrenom dijeli djecu Honor, Haven i Hayesa – podnijela je zahtjev za razvod u veljači, navodeći 'nepomirljive razlike'

U srpnju, nakon što je glumica fotografirana kako se vraća iz Cancúna u Meksiku, otkriveno je da je njezin misteriozni muškarac 32-godišnji Ramirez. Od tada su viđeni kako uživaju u večernjim izlascima u Los Angelesu.

Foto: Hubert Boesl

Warren je prošli mjesec komentirao romansu svoje bivše supruge s glumcem iz filma 'Kapetan Amerika', rekavši za TMZ: 'Sretan sam zbog nje' prije nego što je zanijekao da se s nekim viđa i našalio se: 'Javi mi ako imaš nekoga.'

.