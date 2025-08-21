Nakon što je glumica Jessica Alba u siječnju objavila da se nakon 16 godina razvodi od supruga Casha Warrena, otišli su svaki svoj putem. Iako je ranije rekao da nije u vezi, Warren je viđen s manekenkom.
Bivši suprug Jessice Albe viđen je s mladom manekenkom (25)
Bivši suprug glumice Jessice Albe (44), Cash Warren, opet je viđen s manekenkom Hanom Sun Doerr. Na fotografijama koje je dobio Page Six, Warren (46) je zagrlio Doerr (25) i poljubio je u obraz dok su njih dvoje u utorak navečer izašli na večeru u Beverly Hillsu.
Nosio je crne hlače i odgovarajuću majicu kratkih rukava, dok je njegova puno mlađa partnerica nosila bijelu slip haljinu s kožnom kratkom jaknom i odgovarajućim crnim čizmama. Dvojac je također viđen kako se smije držeći se za ruke dok je drugi par hodao iza njih.
Prije samo nekoliko tjedana Warren je viđen na kasnoj večeri s manekenkom - koja nevjerojatno sliči Albi.
Jessica Alba (44) je u siječnju na Instagramu objavila da se njezin i Warrenov brak došao kraju nakon gotovo 17 godina.
- Godinama sam na putu samospoznaje i transformacije – i kao pojedinac i u partnerstvu s Cashom. Ponosna sam na to kako smo rasli u našem braku tijekom posljednjih 20 godina i sada je vrijeme da započnemo novo poglavlje rasta kao pojedinci - napisala je tada Jessica Alba.
- Nastavljamo s ljubavlju, ljubaznošću i poštovanjem jedno prema drugome i zauvijek ćemo biti obitelj. Naša djeca ostaju naš najveći prioritet i u ovom trenutku molimo za privatnost - dodala je.
Alba – koja s Warrenom dijeli djecu Honor, Haven i Hayesa – podnijela je zahtjev za razvod u veljači, navodeći 'nepomirljive razlike'
U srpnju, nakon što je glumica fotografirana kako se vraća iz Cancúna u Meksiku, otkriveno je da je njezin misteriozni muškarac 32-godišnji Ramirez. Od tada su viđeni kako uživaju u večernjim izlascima u Los Angelesu.
Warren je prošli mjesec komentirao romansu svoje bivše supruge s glumcem iz filma 'Kapetan Amerika', rekavši za TMZ: 'Sretan sam zbog nje' prije nego što je zanijekao da se s nekim viđa i našalio se: 'Javi mi ako imaš nekoga.'
