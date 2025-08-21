Obavijesti

Show

Komentari 0
ULOVILI IH U IZLASKU

Bivši suprug Jessice Albe viđen je s mladom manekenkom (25)

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 2 min
Bivši suprug Jessice Albe viđen je s mladom manekenkom (25)
3
Foto: Hubert Boesl

Nakon što je glumica Jessica Alba u siječnju objavila da se nakon 16 godina razvodi od supruga Casha Warrena, otišli su svaki svoj putem. Iako je ranije rekao da nije u vezi, Warren je viđen s manekenkom.

Bivši suprug glumice Jessice Albe (44), Cash Warren, opet je viđen s manekenkom Hanom Sun Doerr. Na fotografijama koje je dobio Page Six, Warren (46) je zagrlio Doerr (25) i poljubio je u obraz dok su njih dvoje u utorak navečer izašli na večeru u Beverly Hillsu.

UPOZNALI SE NA SETU Razvodi se Jessica Alba! Nakon 16 godina braka pukla ljubav
Razvodi se Jessica Alba! Nakon 16 godina braka pukla ljubav

Nosio je crne hlače i odgovarajuću majicu kratkih rukava, dok je njegova puno mlađa partnerica nosila bijelu slip haljinu s kožnom kratkom jaknom i odgovarajućim crnim čizmama. Dvojac je također viđen kako se smije držeći se za ruke dok je drugi par hodao iza njih.

96th Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills
Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Prije samo nekoliko tjedana Warren je viđen na kasnoj večeri s manekenkom - koja nevjerojatno sliči Albi.

Jessica Alba (44) je u siječnju na Instagramu objavila da se njezin i Warrenov brak došao kraju nakon gotovo 17 godina.

KAKO PODIJELITI BOGATSTVO? Jessica Alba službeno podnijela zahtjev za razvod: 'Moglo bi biti problema, nemaju predbračni...'
Jessica Alba službeno podnijela zahtjev za razvod: 'Moglo bi biti problema, nemaju predbračni...'

- Godinama sam na putu samospoznaje i transformacije – i kao pojedinac i u partnerstvu s Cashom. Ponosna sam na to kako smo rasli u našem braku tijekom posljednjih 20 godina i sada je vrijeme da započnemo novo poglavlje rasta kao pojedinci - napisala je tada Jessica Alba. 

- Nastavljamo s ljubavlju, ljubaznošću i poštovanjem jedno prema drugome i zauvijek ćemo biti obitelj. Naša djeca ostaju naš najveći prioritet i u ovom trenutku molimo za privatnost - dodala je.

KAO DVA KOŠARKAŠKA TERENA Jessica Alba i njezin uskoro bivši suprug prodaju vilu: Evo što sve nudi, a cijena će vas šokirati...
Jessica Alba i njezin uskoro bivši suprug prodaju vilu: Evo što sve nudi, a cijena će vas šokirati...

Alba – koja s Warrenom dijeli djecu Honor, Haven i Hayesa – podnijela je zahtjev za razvod u veljači, navodeći 'nepomirljive razlike'

U srpnju, nakon što je glumica fotografirana kako se vraća iz Cancúna u Meksiku, otkriveno je da je njezin misteriozni muškarac 32-godišnji Ramirez. Od tada su viđeni kako uživaju u večernjim izlascima u Los Angelesu.

91. Dodjela nagrade Oscar, Vanity Fair Party
Foto: Hubert Boesl

Warren je prošli mjesec komentirao romansu svoje bivše supruge s glumcem iz filma 'Kapetan Amerika', rekavši za TMZ: 'Sretan sam zbog nje' prije nego što je zanijekao da se s nekim viđa i našalio se: 'Javi mi ako imaš nekoga.'

PREBOLJELA BIVŠEG Jessica Alba opet ljubi? Ulovili su je s misterioznim muškarcem
Jessica Alba opet ljubi? Ulovili su je s misterioznim muškarcem

.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Jelena Rozga: 'Već neko vrijeme gledam jednu vjenčanicu, Tonči Huljić me ne zove snahom...'
S IVANOM JE OBNOVILA VEZU

Jelena Rozga: 'Već neko vrijeme gledam jednu vjenčanicu, Tonči Huljić me ne zove snahom...'

Jelena Rozga za srpske medije ispričala je kako je s Ivanom bila i prije 10 godina, ali i da već neko vrijeme razmišlja o jednoj vjenčanici. No, unatoč svemu, s Tončijem Huljićem i dalje ima poslovni odnos...
FOTO Izgubila višak kilograma, a s 58 izgleda bolje nego ikad: Danijela Dvornik kroz godine...
TOTALNA TRANSFORMACIJA

FOTO Izgubila višak kilograma, a s 58 izgleda bolje nego ikad: Danijela Dvornik kroz godine...

Redovno vježbanje i zdrava prehrana utjecali su na izgled Danijele Dvornik koja se pohvalila ovih dana kako uživa u treningu! Osim toga, bila je nedavno i na face-liftu te je značajno drugačija nego ranije...
Cristiano Ronaldo 'škicnuo' našu vizažisticu na Instagramu: Ovo nisam očekivala ni u snovima...
POGLEDAO TRANSFORMACIJU

Cristiano Ronaldo 'škicnuo' našu vizažisticu na Instagramu: Ovo nisam očekivala ni u snovima...

Marina Mamić ponovno briljira! Pretvorila se u Cristiana Ronalda, a sam nogometaš to je primijetio. Oduševljena Marina podijelila je sreću s fanovima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025