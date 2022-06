Bizaran život Oskarovke: Nekad je kopala po smeću, a biološku majku naziva 'bijelim smećem'

Prošlogodišnja Oskarovka, 64-godišnja Frances McDormand doista je neobična osoba. Ne daje intervjue, a kad ju i prepoznaju na ulici, ne želi se s obožavateljima fotografirati, niti im dijeliti autograme.

- Radije ih zagrlim i s njima porazgovaram. Postala sam glumica, ne zato da bih se fotografirala, niti da bih bila slavna, nego zato jer želim s ljudima podijeliti nešto ljudsko - kaže McDormand.

- Kad joj je sin bio manji, razmišljala je - što kad s njim krenem na ulicu, pa umjesto da provodim vrijeme s djetetom, ja bi morala razgovarati s nepoznatim ljudima - sjetila se Fran, kako ju uglavnom zovu svi koji ju poznaju, a na ulici je to malo ljudi, jer kad izlazi iz stana, uvijek bira jednostavnu i praktičnu odjeću, bez imalo glamura, pa ju je gotovo nemoguće prepoznati.

Ipak, nakon što joj je dodijeljen Oscar 2018. godine, mnogo se teže zadržala u anonimnosti, budući da ga je dobila za glavnu ulogu u filmu "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Osim toga, svi mediji raspisali su se o njoj i nakon dodjele, budući da su pronašli drskog kradljivca njezinog kipića, koji je glumici ukrao Oscara na zabavi nakon dodjele.

Svojedobno se, gostujući na jednoj lokalnoj postaji predstavila:

- Pozdrav. Moje ime je Frances Louise McDormand, a nekoć sam bila poznata kao Cynthia Ann Smith. Rođena sam u Gibson Cityju, Illinois, 1957. godine. Identificiram se kao rodno normativna, heteroseksualna i kao bijelo američko smeće.

A onda je zbunjenim slušateljima objasnila:

- Ne, moji roditelji nisu bili bijelo smeće. To je bila moja biološka majka.

McDormand je bio posljednje, deveto dijete koje su usvojili Noreen i Vernon McDormand, pastor Kristovih učenika, koji je imao talenta za pokretanje novih crkvenih zajednica.

On i Noreen uvijek bi selili u radničke kvartove na jugu i srednjem zapadu Amerike, a adrese su mijenjali svakih nekoliko godina. Budući da Noreen nikada nije moglo zatrudnjeti, usvajali su djecu gdje god su mogli. Tako su usvojili osam sinova i kćeri, a zatim kasnih 50-ih i Cynthiu koju je rodila jako mlada žena u Vernonovoj župi. Promijenili su joj ime u Frances.

U kasnim tinejdžerskim godinama Francis je imala priliku upoznati biološku majku, ali je to odbila.

Gnjev koji je osjećala kao neželjeno dijete, postalo je previše važan dio njezine psihologije, smatra danas McDormand, ali zvuči ponosno kad za sebe govori da je 'bijelo smeće', poput svoje biološke majke.

Osim toga, većina uloga koje je igrala, bile su upravo žene koje prilično odgovaraju tom opisu.

Od svog djetinjstva, najviše se sjeća pjevanja himni, večeranje špageta, ljetne biblijska logorovanja koja je vodio njezin otac. Noreen je često radila puno radno vrijeme kao recepcionerka i imala puno djece za koju se morala brinuti, svaku večer bi pekla kolače i radila deserte.



McDormandov favorit bio je kolač u obliku anđela s narančinim sokom. Obitelj se uglavnom kretala između malih poljoprivrednih zajednica kao što su Hillsboro, Ky, Statesboro, GA i Chattanooga, Tennesee. Živjeli su čak i u blizini gradskog smetlišta.

McDormand, tada u drugom razredu, zaključila je da je to odlično mjesto jer bi tu nalazila mnoga 'blaga'. Njihov najdulji boravak bio je u Monessenu, grad poznat po proizvodnji čelika, nedaleko Pittsburgha, gdje su postrojenja mljela i žarila se neprekidno, dan i noć. Od djetinjstva dobro poznaje radničku klasu i žene koje su joj pripadale:

- To su ljudi koji su me odgojili i podigli, i usadili mi radnu etiku koju imam - kaže ona.

Zato uvijek dolazi prije predstava da bi sama postavila rasvjetu, na snimanja dolazi sama, sama se šminka i sama si radi frizuru. Baš u Monessenu u srednjoj školi prvi put je dobila ulogu Lady Macbeth. Imala je 14 godina, a učitelj engleskog jezika postavljao je s učenicima Shakespeara nakon škole.

- Provodila sam dosta vremena čitajući knjige u samoći, a sad mi se prvi put pružila šansa da književnost podijelim s drugim ljudima na javnom mjestu, kaže Francis McDormand i dodaje:

- Nikad nisam igrala glavne uloge, ali sam obožavala sporedne likove koji su bili puni života - koji su vrištali, rušili se u nesvijest...

Upisala je Bethany College u Zapadnoj Virginiji, jer je bila povezana s Kristovim učenicima i mogla je dobiti stipendiju.

Tamo je bila jedina zadužena za kazališne priredbe u svojoj klasi, vozila je kombi preko granice u Pennsylvaniju kako bi njezine kolegice mogle kupiti anti baby pilule i manevrirala između tri glavne zanimacije: seks-droga-vulgarnost.

Sa 24 godine, diplomirala je na Yaleovom M.F.A. program glumu, dobila je ulogu u "Blood Simple", što je obilježilo početak njezine profesionalne karijere, kao i 33-godišnja veza i brak s Joelom Coenom.

- To je bio otkriće. Da mogu imati ljubav s kojom sam također mogala raditi, a da me to ne zastrašuje, govori McDormand.

U prošlim odnosima, kako kaže, borila se protiv osjećaja podređenosti.

- To mi se nije dogodilo s Joelom. Bilo je to: Wow! Stvarno! O moj Bože! Ja mogu zapravo voljeti i živjeti - ne uništavati vezu, ne ispričavati se ni zbog čega, ništa ne skrivati.

Iako su odmah počeli živjeti zajedno, čekali su deset godina da bi se vjenčali, a njezin vjenčani prsten bio je najprije u vlasništvu Coenove prve žene. McDormand ga je sačuvao, misleći da je glupo baciti ga.

Godine 1995. usvojili su bebu iz Paragvaja, kojeg Frances još uvijek naziva punim imenom Pedro McDormand Coen.

Za Frances prijatelji kažu da je izvrsna domaćica i još bolja kuharica: - Kad dođete u posjetu, ona će vam ispeći fantastičnu svinjetinu i napraviti odličnu salatu, a onda će raspremiti stol i ponovno ga ukrasiti da bi vam servirala engleski čaj i kolačiće. Onda će se pojaviti Joel koji će vam donijeti pitu u prekrasnoj starinskoj zdjeli koju je negdje pronašla i kupila Fran.

McCoens, kako McDormand zove svoju obitelj, sad živi na dvije adrese - jedna je na Upper West Sideu na Manhattnu, gdje su živjeli desetljećima, ili u kući na imanju od 1.300 četvornih metara koje Frances voli zvati Neimenovani grad na Pacifiku. Ne želi ga imenovati jer joj to mjesto pruža sigurnost, rekla je glumica ranije za New York Times.

Najčitaniji članci