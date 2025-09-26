Bizarno! Michael Douglas ima čudan nadimak za suprugu...

Američki glumac Michael Douglas šokirao je fanove neobičnom objavom. Naime, glumac je jučer proslavio 81. rođendan u društvu svoje supruge, također glumice, Catherine Zeta-Jones te na društvenim mrežama objavio prigodnu fotografiju uz opis: "Mojoj rođendanskoj sestri - velika je sreća proslaviti još jednu godinu s tobom!". Ono što je fanove zbunilo bilo je to što je svoju suprugu nazvao svojom sestrom. "To je njegova žena, a ne sestra, kako to misli rođendanska sestra?", "Jesi li ti upravo svoju suprugu nazvao svojom sestrom?", samo su neki od komentara šokiranih obožavatelja.

Naime, Douglasova supruga Catherine Zeta-Jones rođena je na isti dan kada i on, 25. rujna, ali 25 godina kasnije, što je čini, barem kako on kaže, njegovom 'rođendanskom sestrom'. Zeta-Jones suprugu je također čestitala rođendan prigodnom objavom uz šaljiv opis: "Sretan rođendan Michael! Dijeljenje ovog posebnog dana s tobom je prilika koja se događa samo jednom u životu!".

Poznati par s nemalom razlikom u godinama u braku je od studenog 2000. godine, a upoznali su se 1998. na Deauville Film Festivalu kada je Zeta-Jones promovirala film 'Zorro: Maskirani osvetnik', a Douglas 'Savršeno ubojstvo'. U braku su dobili dvoje djece, sina Dylana i kćer Carys. Uz njih, Michael Douglas ima i 46-godišnjeg sina Camerona iz braka s Diandrom Luker.

Foto: JANET GOUGH/PRESS ASSOCIATION

Carys Douglas čestitala je rođendan svojim roditeljima dirljivom objavom na Instagramu te u opisu izrazila svoje divljenje prema njihovoj ljubavi prema životu, ljubavi, učenju i umjetnosti.