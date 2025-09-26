Glumac Michel Douglas zbunio je pratitelje objavom u kojoj čestita rođendan Catherine Zeta-Jones. Otkrio je neobičan naziv koji ima za svoju 25 godina mlađu suprugu
Bizarno! Michael Douglas ima čudan nadimak za suprugu...
Američki glumac Michael Douglas šokirao je fanove neobičnom objavom. Naime, glumac je jučer proslavio 81. rođendan u društvu svoje supruge, također glumice, Catherine Zeta-Jones te na društvenim mrežama objavio prigodnu fotografiju uz opis: "Mojoj rođendanskoj sestri - velika je sreća proslaviti još jednu godinu s tobom!". Ono što je fanove zbunilo bilo je to što je svoju suprugu nazvao svojom sestrom. "To je njegova žena, a ne sestra, kako to misli rođendanska sestra?", "Jesi li ti upravo svoju suprugu nazvao svojom sestrom?", samo su neki od komentara šokiranih obožavatelja.
Naime, Douglasova supruga Catherine Zeta-Jones rođena je na isti dan kada i on, 25. rujna, ali 25 godina kasnije, što je čini, barem kako on kaže, njegovom 'rođendanskom sestrom'. Zeta-Jones suprugu je također čestitala rođendan prigodnom objavom uz šaljiv opis: "Sretan rođendan Michael! Dijeljenje ovog posebnog dana s tobom je prilika koja se događa samo jednom u životu!".
Poznati par s nemalom razlikom u godinama u braku je od studenog 2000. godine, a upoznali su se 1998. na Deauville Film Festivalu kada je Zeta-Jones promovirala film 'Zorro: Maskirani osvetnik', a Douglas 'Savršeno ubojstvo'. U braku su dobili dvoje djece, sina Dylana i kćer Carys. Uz njih, Michael Douglas ima i 46-godišnjeg sina Camerona iz braka s Diandrom Luker.
Carys Douglas čestitala je rođendan svojim roditeljima dirljivom objavom na Instagramu te u opisu izrazila svoje divljenje prema njihovoj ljubavi prema životu, ljubavi, učenju i umjetnosti.
