Michael Douglas najavio da se povlači iz glume: 'Nisam htio biti od onih što umru na setu...'

Nakon gotovo šest desetljeća pod svjetlima reflektora, dva Oscara i niza kultnih uloga koje su definirale generacije, holivudska ikona Michael Douglas (80) najavio je povlačenje iz svijeta glume. Odluku je podijelio s publikom na Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovym Varyma, simbolično predstavljajući restauriranu verziju filma koji mu je promijenio život, "Let iznad kukavičjeg gnijezda". Njegova najava označava kraj jedne izvanredne karijere i početak novog, mirnijeg poglavlja posvećenog obitelji.

Cast member Douglas poses for a portrait while promoting the movie "Ant-Man and the Wasp" in Pasadena | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Douglas je objasnio da njegova odluka nije bila nagla.

- Namjerno nisam radio od 2022. jer sam shvatio da moram stati - izjavio je. "Radio sam prilično naporno gotovo 60 godina i nisam želio biti jedan od onih koji se sruše i umru na setu", dodao je.

Iako ne zatvara vrata u potpunosti, ističući da bi se vratio za "nešto posebno", jasno je dao do znanja da nema namjeru ponovno redovito raditi. Umjesto toga, šarmantno je dodao kako je sada "sretan igrati ulogu supruge" svojoj 25 godina mlađoj supruzi, glumici Catherine Zeta-Jones, koja je trenutno vrlo zaposlena. Ova odluka dolazi kao prirodan korak za čovjeka koji je preživio rak, izgradio filmsko carstvo i sada želi uživati u plodovima svog rada.

Proslavio se kao producent

Put Michaela Douglasa bio je sve samo ne tipičan. Iako je sin legendarnog Kirka Douglasa, svoj put do vrha gradio je strpljivo i s vizijom koja je nadilazila samo glumu. Prije nego što je postao globalno prepoznatljivo glumačko ime, Douglas je ostvario jedan od najvećih producentskih uspjeha u povijesti Hollywooda.

Njegov otac Kirk godinama je bezuspješno pokušavao ekranizirati roman Kena Keseyja "Let iznad kukavičjeg gnijezda". Na kraju je prava predao sinu Michaelu, koji je 1975. godine producirao film. Režiran od strane Miloša Formana i s Jackom Nicholsonom u glavnoj ulozi, film je postao tek drugi u povijesti koji je osvojio pet glavnih Oscara: za najbolji film, redatelja, glumca, glumicu i scenarij. To je Michaelu donijelo prvog Oscara, i to kao producentu. Njegov producentski instinkt nastavio se s hitovima poput "Kineskog sindroma" (1979) i avanturističke komedije "Lov na zeleni dijamant" (1984).

Kultne uloge

Paralelno s produkcijom, gradio je i glumačku karijeru. Proboj je ostvario u TV seriji "Ulice San Francisca" (1972–1976), no desetljeće koje ga je zacementiralo kao zvijezdu bile su osamdesete. Njegova uloga beskrupuloznog financijaša Gordona Gekka u filmu "Wall Street" (1987) donijela mu je drugog Oscara, ovaj put za najboljeg glumca, a njegova rečenica "Pohlepa je dobra" postala je dio popularne kulture. Iste godine, utjelovio je prevarenog supruga u psihološkom trileru "Fatalna privlačnost", a devedesetih je nastavio nizati provokativne uloge u filmovima poput "Sirovih strasti" (1992), "Dan ludila" (1993) i "Razotkrivanje" (1994). Douglas je postao majstor za portretiranje moralno kompleksnih, manjkavih, ali karizmatičnih antiheroja.

Foto: Profimedia

Kasnija karijera donijela mu je preporod s ulogama u filmovima "Traffic" (2000) i "Zlatni dečki" (2000). Za maestralnu transformaciju u pijanista Liberacea u HBO-ovom filmu "Moj život s Liberaceom" (2013) osvojio je nagradu Emmy, dok mu je uloga ostarjelog glumačkog trenera u Netflixovoj seriji "The Kominsky Method" (2018–2021) priskrbila Zlatni globus. Mlađoj publici poznat je kao dr. Hank Pym u Marvelovim filmovima o superjunaku Ant-Manu.

Dinastija Douglas

Obitelj je uvijek bila središte Douglasovog svijeta. Odrastao je uz oca Kirka, majku Dianu Dill i trojicu braće – Joela, Petera i pokojnog Erica. Od 2000. godine u braku je s Catherine Zeta-Jones, s kojom ima sina Dylana i kćer Carys. Iz prvog braka s Diandrom Luker ima sina Camerona, koji mu je podario dvoje unučadi.

Foto: Profimedia

Douglasov život obilježila je i teška bitka s rakom grla četvrtog stadija, dijagnosticiranim 2010. godine. Nakon intenzivnog liječenja, objavio je da je bolest u remisiji, kasnije otkrivši da se zapravo radilo o raku jezika, što je prvotno prešutio zbog straha od mogućih posljedica na karijeru. Osim osobnih bitaka, Douglas je poznat i kao strastveni humanitarac i aktivist, a od 1998. godine nosi titulu UN-ovog Glasnika mira.