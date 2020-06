Bježali su iz hotela neplaćenih računa, a imali su brdo novaca

Suradnja s Gotovčevima bila je jedna od najzabavnijih faza u mojem poslovnom životu, priča estradni menadžer Zoran Škugor u trećem dijelu serijala tekstova o povijesti starletizma u Hrvata

<p>Kad je sredinom 2000-ih menadžer <strong>Zoran Škugor</strong> potpisao ugovor o zastupanju bračnog para <strong>Gotovac</strong>, bio je svjestan da će ga ta suradnja koštati puno živaca, ali da mu ni trenutka neće biti dosadno.</p><p>- Suradnja sa Simonom i Antom bila je jedna od najzabavnijih faza moga poslovnog života - govori čovjek, koji je početkom 90-ih stvorio hrvatsku dance scenu i upravljao karijerama <strong>Tonyja Cetinskog</strong> (51), <strong>Vanne</strong> (49), E.T.-ja, <strong>Nine Badrić</strong> (47), <strong>Sandija</strong> (51) i <strong>Doris Dragović</strong> (59).</p><p>- Tražio sam odmah da potpišu oboje ugovor u kojem je jedna od klauzula bila da onaj tko izađe iz posla, mora platiti milijun eura odštete. Ovakav nemogući uvjet postavili smo zato što se Ante jako bojao da ga Simona ne ostavi, a razlog je bio slavni američki redatelj <strong>Rob Minkoff</strong> (57), čovjek koji je režirao neke od najljepših dječjih crtanih filmova, ‘Kralja lavova’ i ‘Stuarta malog’ - priča Škugor.</p><p>Simona ga je upoznala u Americi nakon što je u Sloveniji pobijedila na izboru Miss Hawaiin Tropic. Organizator svjetskog izbora podijelio je djevojkama po 500 dolara koje su mogle potrošiti na odjeću. Simona je bila jedina koja je vratila novac. Rekao joj je da to još nikad nije doživio i da će joj organizirati snimanje reklame. Tako je upoznala Roba Minkoffa, koji je poludio za Simonom, priča Škugor, jer je bila posebna.</p><p>- I vrlo inteligentna, iako su je mediji uvijek htjeli prikazati glupom. Njezin problem bio je taj što nije nikad dobro naučila hrvatski jer je živjela u Sloveniji - govori Škugor. U to vrijeme je, kaže, Simona mogla zaraditi na tisuće eura mjesečno. Njezine gaže koštale su po 2000-3000 eura mjesečno, a svaki vikend Škugora su zvali iz svih klubova Hrvatske.</p><p>- Te 2007. urednik Zabavnog programa na Novoj TV <strong>Siniša Svilan</strong> pozvao je Simonu i Antu u emisiju. Simona je tad prvi put rekla da mnoge hostese i manekenke ne mogu od svoje zarade kupiti skupocjenu odjeću koju nose. To je izazvalo kaos, jer je aludirala da djevojke zarađuju na druge načine - smije se Škugor i nastavlja:</p><p>- Svilan me tad zamolio da Simonu pustim u reality show ‘Farma’ i da će honorar biti 1500 eura. To nije imalo smisla jer Simona toliko zaradi samo za jedan nastup. Dogovorili smo se da će biti tjedan dana u showu i nakon toga izaći. No nakon tjedan dana zove me Svilan: ‘Molim te, vrati nam Simonu jer nam je gledanost pala 50 posto’. Bila je magnet za publiku - kaže Škugor. Kad se vratila u show, vratila se i gledanost.</p><p>- Ona i Ante bili su <strong>Bonnie</strong> i <strong>Clyde</strong> hrvatske scene. Simona je zarađivala, a Ante je trošio. Sjećam se da sam dogovorio gažu u splitskom klubu. Doletjeli smo avionom u Split, a na aerodromu su nas čekale tri limuzine - jedna za njih, druga za mene, a treća za pratnju. Došli smo u klub, s gazdom sam dogovorio da Simona za nastup dobije 1500 eura. Klub je bio krcat. No nakon nastupa gazda je novac umjesto meni predao Anti. On je nestao. Rekao sam gazdi da je pogriješio jer nikad neću vidjeti svoju proviziju niti će Simona dobiti dio, a Ante će sav novac potrošiti na kokain. Gazda je predložio da Simona otpjeva još jednu pjesmu za 300 eura. Simona je pristala, vratila se do mene i donijela mi novac. Šapnula mi je da je jedan tip spreman platiti još tisuću eura ako nastavi s koncertom. ‘Ako hoćeš, nastavi s koncertom, i sve što dobiješ, tvoje je’. Tako je i bilo - prisjeća se i nastavlja:</p><p>- Simona je imala dogovor s Antom da mjesečno mora dobiti 3000 eura i da je to njezin novac kojim će raspolagati kako želi. Taj novac svaki mjesec je slala majci da bi sagradila kuću. Jednom je rekla Anti da je jako bole zubi i da mora zubaru, pa joj treba 3000 eura. Ante me gleda, novca nema. Rekao sam mu da je to njihova bračna stvar. Odjednom Ante se diže od stola i nekud odlazi. Za sat i pol evo ga s novcem. Pitam ga odakle mu novac, a on umire od smijeha. Otišao je kirurgu kod kojeg je Simona ugrađivala silikone i rekao mu da Simonu jako bole grudi, da je nešto sfušao i da će sve ispričati u medijima ako mu ne vrati 3000 eura - govori Škugor i kaže da tu nije bio kraj. Kad se Simona vratila u “Farmu”, nastavili su se njezini problemi sa zubima.</p><p>- U showu je bio dogovor da će producenti podmiriti sve troškove za zdravstvene usluge svim sudionicima showa dok traje snimanje. I Simonu su u showu opet zaboljeli zubi. Rekla je da mora hitno privatnom zubaru. Vratila se producentima s računom od 3000 eura u kunama - smije se Zoran Škugor i kaže da je život Gotovčevih u to vrijeme bio od danas do sutra. Jedan dan bi imali brdo novca, a drugi dan bi bježali iz hotela jer nisu imali ni kune. Drago mi je da Simona sad živi obiteljskim, mirnim životom i da se izvukla iz tog medijskog pakla. Ona je iznimno draga i dobra osoba, koja nije u sve to ušla svojevoljno - dodaje Škugor.</p><p>Dobar poznavatelj showbusiness scene kaže da danas više i nije moguće stvoriti tako živopisnu scenu starleta u Hrvatskoj jer se promijenio i njihov odnos s medijima. Nekoć se na audiciju za Red Carpetove Gole vijesti znalo javiti i po desetak djevojaka koje su bile spremne skinuti se pred kamerama. <strong>Gianna Apostolski</strong>, koja je tad pobijedila na audiciji za Gole vijesti, mogla je za taj posao zaraditi jednu višestruko natprosječnu plaću. Danas to više ne bi bilo moguće jer novim djevojkama nije potrebno da se na tako promoviraju.</p><p>- Nekoć su postojale televizijske emisije koje su se ozbiljno bavile show-businessom.</p><p>Sjetite se 'Glamoura', pa 'Red Carpeta'. Jesu proizvodili skandale, ali su i nudili vrlo kvalitetan sadržaj – ekskluzivne intervjue s Bradom Pittom, Angelinom Jolie, izravno javljanje sa sprovoda Michaelu Jacksonu... Takve emisije privlačile su milijunsku publiku, a servirale su i domaće skandale. Slično je bilo i s tiskanim medijima. Danas svatko tko želi postati starleta ima svoj Instagram profil i to je njihov kanal za samopromociju. Mediji im više nisu potrebni. Kako žive i što rade te zvijezde i zvjezdice najbolje se vidi i na tom Instagramu. Danas su u Parizu, sutra u Nici, preksutra u Milanu. Doduše, za neke od njih je malo vjerojatno da si takva putovanja mogu priuštiti od vlastitog rada - govori insajder koji je želio ostati anoniman.</p>