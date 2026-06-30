Blake Lively traži više od osam milijuna dolara od Justina Baldonija za pravne troškove

Blake Lively zatražila je da joj njezin kolega iz filma "It Ends With Us" i redatelj Justin Baldoni plati više od osam milijuna dolara na ime pravnih troškova, prema novim sudskim dokumentima do kojih je došao Page Six. Ovaj zahtjev posljednji je korak u pravnoj bitci koja je započela optužbama za neprimjereno ponašanje na setu, a eskalirala u niz međusobnih tužbi.

Glumica traži točno 7.495.526,87 dolara za odvjetničke naknade te 539.514,01 dolar za sudske troškove i izdatke proizašle iz njezine žestoke pravne bitke s Baldonijem i njegovim studijem Wayfarer. Pravni tim Blake Lively naveo je kako je rad uložen u obranu od Baldonijeve, sada odbačene, tužbe za klevetu teške 400 milijuna dolara bio "sveobuhvatan i nužan za postizanje potpune pobjede koja je osigurana".

Foto: Eduardo Munoz

Odvjetnici su dodali da njihova 38-godišnja klijentica "plaća i nastavlja plaćati" svoje pravne račune te će tražiti "sve dodatne odvjetničke naknade" nastale u vezi s ovim najnovijim pravnim zahtjevom. U podnesku se također spominje "značajna medijska pozornost, s tisućama indeksiranih i sindiciranih medijskih članaka" koja je povećala pravne troškove slučaja, napominjući da je Lively od početka pravnog rata predala više od sedam tisuća dokumenata. Sudac Lewis J. Liman naložio je 42-godišnjem Baldoniju i studiju Wayfarer da odgovore na zahtjev glumice do 13. srpnja, nakon čega će odlučiti hoće li odobriti puni iznos, smanjiti ga ili u potpunosti odbiti.

Podsjetimo, sukob je započeo tijekom produkcije filmske adaptacije romana Colleen Hoover "It Ends With Us" 2024. godine. Lively je optužila Baldonija, koji je ujedno i redatelj filma, za stvaranje neprijateljskog radnog okruženja, što je uključivalo i optužbe za seksualno uznemiravanje. Nakon što je iznijela svoju zabrinutost, Lively je tvrdila da su Baldoni i njegovi suradnici pokrenuli "kampanju klevetanja" kako bi naštetili njezinoj reputaciji.

Foto: Eduardo Munoz

To je dovelo do toga da je Lively u prosincu 2024. podnijela tužbu. Baldoni je negirao optužbe i uzvratio protutužbom teškom 400 milijuna dolara protiv Lively i njezina supruga Ryana Reynoldsa za klevetu i iznudu, no ta je tužba kasnije odbačena. U travnju 2026. godine, sudac je odbacio većinu tvrdnji iz tužbe Blake Lively, uključujući i one za seksualno uznemiravanje, presudivši da kao neovisna suradnica nije bila zaštićena prema saveznom zakonu na koji se pozvala. Preostale tvrdnje, koje su se uglavnom odnosile na odmazdu, bile su predmet konačne nagodbe.

Pravna saga između dvoje glumaca riješena je nagodbom u svibnju 2026., samo dva tjedna prije početka suđenja. Iako uvjeti nagodbe nisu objavljeni i navodno nije bilo novčane razmjene između strana, sporazum je omogućio Lively da nastavi tražiti naknadu za pravne troškove. Zanimljivo je da su nakon ishoda pravni timovi obiju strana proglasili pobjedu. Iako par nagodbom nije zaradio novac, izvori su za Page Six Hollywood izjavili da su njihovi odvjetnički timovi kroz proces zajedno zaradili čak 60 milijuna dolara.

*uz korištenje AI-ja

