Blake otkrila tajnu mršavljenja: Svoju djecu koristim kao utege

Američka glumica Blake Lively (32) i njezin suprug, glumac Ryan Reynolds (43) početkom listopada postali su roditelji trećeg djeteta. Iako još uvijek nisu otkrili ime, zvijezda serije 'Tračerica' je u intervjuu za Vanity Fair ispričala kako je nakon zadnje trudnoće uspjela izgubiti kilograme.

Foto: John Naicon/Press Association/PIXSELL

- Budim se oko pet ujutro, ali samo zato što imam određene obveze koje uključuju moje kćeri. Doručkujem s njima, družim se s njima i vježbam s njima. Ne želim se buditi ranije, nisam Dwayne The Rock Johnson, ja ipak moram spavati - izjavila je Blake te dodala kako su njezina djeca kao prsluci s opterećenjem jer cijelo vrijeme vise na njoj.

- Ustanem i vježbam sa svojim djevojčicama. Koristim ih kao utege. Umjesto da nosim prsluk s utezima, nosim svoju djecu - komentirala je američka glumica koja trenutno radi na filmu 'The Rhythm Section'. Objasnila je kako kćeri, James (4) i Inez (2) ne koristi za izvođenje opasnih vježbi.

Foto: Dylan Travis/ABACA/PIXSELL

- Dodatno me motivira kad su one sa mnom, htjela ja to ili ne - objasnila je Blake te dodala kako peteročlana obitelj najviše muke muči sa spavanjem.

- Moja djeca zaista nikada ne spavaju. Moramo nešto smisliti. Imali su krevetić koji je bio poput mini igraonice u koji bih se zavukla i pjevala im sve dok ne učvrste san. Na kraju uvijek i ja zaspim - zaključila je Blake.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO: