Blanka Vlašić i sin Mondo slave rođendane! Javio se i Ruben...

Bivša atletičarka Blanka Vlašić (41) danas slavi 41. rođendan. No još veći razlog za slavlje je i taj što i njezin sinčić Mondo, kojeg je dobila s belgijskim novinarom Rubenom Van Guchtom (37), slavi drugi rođendan. Kako će obilježiti ovaj dan, nije poznato.

Ni Blanka ni njezin Ruben, koji je nedavno priznao da su u otvorenom braku, još se nisu oglasili oko rođendana. No mogli bi ga i zajedno proslaviti jer je, sudeći prema novinarovim objavama u četvrtak, Ruben u Splitu.

Foto: Instagram/screenshot

Da je s Blankom u otvorenom braku, Van Gucht je izjavio u televizijskoj emisiji 'Het Huis'. Tvrdio je da se njihov dogovor temelji na iskrenosti i povjerenju, a prenosio je belgijski portal Het Nieuwsblad.

- Sve ovisi o tome koliko ti je stalo do toga. To sam naučio s godinama i nemam problema s tim kad je život težak. Ljudi previše vole dati svoj pečat na to. Nema veze, to je moj privatni život. Ali imam život u Belgiji i imam život u Hrvatskoj - rekao je Ruben.

Foto: Instagram

Priznao je da Blanka zna tko su njegove partnerice, ali ne zna i detalje.

- To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem njegov tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: 'Jadna, neće znati'. Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ne želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla - ispričao je sportski novinar.

Van Gucht je priznao da se i dalje redovito čuje s Laurence Van Tongerloo, s kojom je bio u braku od 2014. do 2021. godine.

- Otišao sam iz te veze s idejom da sam slobodna osoba. Sve sam bacio, rekao sam: živimo pa ćemo vidjeti gdje ćemo biti. Klasični obrazac veze nije bio moj stil. Pokušao sam, ali nije išlo. Biste li radije bili s nekim tko živi od devet do pet, tko ide na plažu s djecom vikendom? Onda ja nisam taj. Nema ništa loše u tome, ali to nisam ja - zaključio je.

Foto: Blanka Vlašić/instagram

Belgijski novinar se u lipnju ove godine javljao uživo iz hotelske sobe u televizijsku emisiju. Tad su na krevetu u pozadini gledatelji primijetili ženske noge. Van Gucht je kasnije u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju rekao da su to bile Blankine noge.

- To je zapravo naša snaga. Naviknuo sam na pritisak medija u Belgiji. U ovom sam poslu već 15 godina. A Blanka je svjetski poznata sportašica. Takve stvari ne utječu na nas. Čujemo se svakog dana, stalno. Što god ljudi pričali, to nama nije važno - rekao je tad Ruben.

Blanka i Ruben vjenčali su se 2022. Iste godine dobili su sina Monda.

Foto: Instagram/Luka Modrić