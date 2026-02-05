Blankin Ruben u kratkom vremenu objavio prisne fotke s dvije žene s kojim ga povezuju

Belgijski sportski novinar i suprug Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht, ponovno je privukao pažnju javnosti sa svojom novom objavom na Instagramu. Naime, u objavi se prisjetio kako je proveo siječanj, a među fotkama našla se i ona s belgijskom spisateljicom Charlotte Van Looy s kojom je Ruben navodno već godinama u vezi i s kojom živi.

No, zanimljivo je i kako je u objavu Ruben uključio fotku i video dječaka koji je vjerojatno njegov i Blankin sin Mondo. Ipak, čini se kako su neke fotografije nastale već prije, a Charlotte je na objavu napisala 2019. godinu i stavila simbol dviju povezanih karika.

Osim toga, Ruben je na svoj Instagram Story podijelio fotografiju na kojoj pozira s atraktivnom manekenkom Valentinom Besard, što je zbunilo njegove pratitelje koji se pitaju s kim se Ruben zapravo viđa i provodi vrijeme.

Foto: Instagram/Ruben Van Gucht

Podsjetimo, Charlotte Van Looy i Ruben Van Gucht ranije su se često pojavljivali zajedno. Putovala je s njim u Sjedinjene Američke Države, a viđeni su i u javnosti nakon što je Van Gucht otvoreno govorio o svom otvorenom braku s Blankom Vlašić. Sada Ruben u javnost izlazi u društvu 20-godišnje Valentine Besard, s kojom se pojavio i na crvenom tepihu dodjele nagrade HLN Gouden Schoen.