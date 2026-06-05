Ivana Starčević Kvartet donosi večer soula, popa i bluesa u Vintage Garden 12. lipnja

Ljetni vrt Vintage Industrial Bara će u petak, 12. lipnja postati mjesto susreta vrhunske glazbe, ljetne atmosfere i bezvremenskih hitova. S početkom u 20:30 sati, publiku očekuje nastup Ivane Starčević i njezina kvarteta, a ulaz na koncert je besplatan.

Jedna od najcjenjenijih zagrebačkih pjevačica, Ivana Starčević, tijekom svoje bogate karijere surađivala je s brojnim istaknutim imenima hrvatske glazbene scene, među kojima su Jinx, Pips, Chips & Videoclips, Arsen Dedić i Ante Perković. Široj publici poznata je i kao glumica i pjevačica iz kultne predstave „Kauboji“, gdje je dodatno potvrdila svoj jedinstveni umjetnički izričaj.

Na pozornici će joj se pridružiti izvrsni glazbenici: Matija Antolić na klavijaturama, vokalu i usnoj harmonici, Marko Levanić na bas gitari te Leonard Klaić na bubnjevima. Zajedno će publici predstaviti pažljivo odabran repertoar sastavljen od klasika soula, bluesa i popa koji su obilježili desetljeća glazbene povijesti.

Posjetitelji će imati priliku uživati u pjesmama legendi poput Sama Cookea, Marvina Gayea, Toma Waitsa, Smokeyja Robinsona i Dusty Springfield, a glazbeni ugođaj posebno će se svidjeti ljubiteljima izvođača kao što su Amy Winehouse, Norah Jones, Etta James, Sharon Jones i Leon Bridges.

Topli vokali, vrhunska izvedba i opuštena atmosfera pod otvorenim nebom jamče večer ispunjenu emocijama, nostalgijom i vrhunskom glazbom. Ljetni vrt tako će još jednom postati idealna pozornica za sve koji žele petak provesti uz kvalitetan koncert i ugodno druženje.

